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    HaberlerTeknoloji Haberleri Elon Musk bir süre Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı!
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    02.06.2020 - 13:07 |

    Elon Musk bir süre Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı!

    SpaceX ile yakaladığı tarihi başarı ile birlikte son zamanların en çok konuşulan iş adamlarından biri olan Elon Musk, Twitter kullanmaya ara verdiğini açıkladı.

    Elon Musk bir süre Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı!

    SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki astronot göndermeyi başaran Elon Musk, hiç şüphesiz son zamanların en başarılı iş adamlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekleştirmek istediği hayaller ve bugüne kadar yaptığı önemli işlere 30 Mayıs Cumartesi günü bir yenisini daha ekledi.

    Uzaya insan gönderen ilk özel şirket olma başarısını gösteren SpaceX, tarihi bir olaya ev sahipliği yaptı ve dünya genelinde yeni bir sektörün kapısını araladı. Şirketin CEO'u olan Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda eleştiri oklarının hedefi olurken, şimdi ise ilginç bir şekilde Twitter kullanmaya ara verdiğini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla birlikte açıkladı.

    35.4 milyon takipçisi bulunan Elon Musk, Titter'a neden ara verdiğini açıklamadı.

    Demet Akalın ile Esra Balamir buluştuŞarkıcı Demet Akalın, corona virüsü yakalanan ve hastalığı yenen arkadaşı Esra Balamir ile bir araya geldi. Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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