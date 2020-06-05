BİST110.2990.70EURO7.680.41USD6.760.19ALTIN371.55-0.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Getir artık Huawei AppGallery’de!
    ABONE OL
    05.06.2020 - 10:22 |

    Getir artık Huawei AppGallery’de!

    Getir, Huawei AppGallery’deki yerini aldı. Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olan AppGallery’de Huawei kullanıcıları ile buluşan Getir, altyapı olarak Huawei Mobil Servisleri’ni de kullanmaya başladı.

    Getir artık Huawei AppGallery’de!

    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de, 1500’ün üzerinde ürünü haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Huawei AppGallery’ye eklendi. Huawei Mobil Servisleri altyapısı için güncelleme yapan Getir, böylece tüm Huawei kullanıcılarına açılmış oldu. Huawei, Türkiye’ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor.

    Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise cümlelerinde şu sözlere yer verdi: “Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Getir’in Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery’ye entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor. Getir sadece AppGallery’de bulunmakla kalmayacak, yakın zamanda birlikte tüketicilerimize avantajlı fırsatlar ve kampanyalar da sunacağız.”

    Ersan Şen, 3 ismin vekilliğinin düşürülmesini yorumladıBiri CHP'li, ikisi HDP'li üç ismin milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda düşürüldü! Süreci Prof. Dr. Ersan Şen, CNN TÜRK canlı yayında yorumladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'a çarpan araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı

    TIR'a çarpan araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Bisikletiyle duvardan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

    Bisikletiyle duvardan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

    Sıradaki Haber