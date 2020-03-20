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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google'dan Corona virüs hamlesi! Doğru el nasıl yıkanır?
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    20.03.2020 - 09:26 |

    Google'dan Corona virüs hamlesi! Doğru el nasıl yıkanır?

    Tüm dünya Corona virüs salgınıyla tedirginliğini korurken, çeşitli teknoloji devleri de insanları bilinçlendirmek için farklı hamlelerde bulunuyorlar. Bu hamlelere Google'da yeni bir doodle ile katıldı.

    Google'dan Corona virüs hamlesi! Doğru el nasıl yıkanır?

    2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyaya yayıldı. Bunun üzerine tüm ülkeler çeşitli önlemler almaya başladı. Teknoloji devi Google'da bu virüs salgınına sessiz kalmadı ve "El nasıl yıkanmalı" sorusuna cevap olarak yeni bir doodle yayınladı.

    Google'ın ana sayfasında karşımıza çıkan yeni doodle ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini anlatıyor. Bu video ile aynı zamanda Dr. Ignaz Semmelweis'ı da anmış oldu. Dr. Ignaz Semmelweis, 19. yüzyılın ortalarında, yeni doğan bebeklerin kirli ellerden bulaşan mikroplar nedeniyle hayatlarını kaybettiğini fark etti.

    1847 yılında göreve geçtiği Avusturya'daki Viyana Genel Hastanesi Doğum Kliniği'ndeki tüm personelin ellerini yıkamasını istedi. Teorisi o zamanlar kabul edilmemiş olsa da, el yıkama sayesinde enfeksiyon nedeniyle ölen hasta sayısında büyük düşüş görüldü.

      Yalın ve Sıla'dan karantina düetiŞarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden ikinci canlı yayınını yaptı. Ünlü şarkıcının canlı yayınına, Sıla da katıldı.
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