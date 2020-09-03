Hız Testi Nedir, Nasıl Yapılır? İnternet Hız Testi (Speed Test) Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hız testi internet tabanlı oyunlar oynamak için ya da video izleme keyfi açısından önemlidir. Bu açıdan nasıl yapıldığının ve ne anlama geldiğinin bilinmesi önemli bir noktadır. Video izleme sırasında yavaşlama internet hızının yavaş olmasından kaynaklıdır.

Hız Testi Nedir?

İnternet paket hızınızı ölçmeye yarayan teste hız testi denilmektedir. Adsl veya fiber internet paketinizle sunulmuş olan hızın doğru olup olmadığını merak edenler için çok güzel bir test aracıdır. Paket hızınız doğru olsa bile kimi zaman ziyaret edilen sitelerdeki yoğunluk sizin hızınızı da düşürecektir. Çok hızlı bir internet bağlantısı kullanmanız cihazınızın yavaş olması ile hızınız düşebilir. Tüm bunları öğrenmek adına hız testi yapılır.

Hız Testi Nasıl Yapılır?

İnternet sağlayıcılar ya da internet üzerinde bulunan hazır hız testleri yardımı ile internet hız testi yapılabilmektedir. Fiber ya da normal adls hangisini kullanırsanız kullanın internet hızınızı doğru bir ölçümle ölçen hız testini bilgisayarınıza uygulayın. Hızınızı ölçen siteye girdikten sonra başla butonuna tıklatmak suretiyle hız testini başlatmış olursunuz. Burada önemli olan hız testinin sonucunda gelen verilerin analiz ve yorumunu yapabilmektir. Buna göre

Yüksek upload hızı

Yüksek download hızı

Düşük gecikme ve jitter değeri

Düşük ping değeri 100 ms altında ise internet hızınız iyi anlamına gelmektedir.

Saymış olduğumuz değerlerden bir tanesi bile düşük veya yüksekse internet hızı düşük anlamına gelmektedir. Bu da internetin yavaş olmasına ve kesilmesine yol açar.

İnternet Hız Testi (Speed Test) Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hız testi yapılırken doğru bir araç bulmak önemlidir. Speedtest doğruluğu önemlidir. Verileri doğru okumak da önemlidir. Bu sayede bir sorun olup olmadığını anlayabilir internetinizle ilgili çözüm önerilerinden faydalanabilirsiniz. Şayet bir sorun varsa internet sağlayıcınıza başvurmak suretiyle satın almış olduğunuz hız ile internet kullanımını sağlamasını talep edebilirsiniz. Hızın iyi olduğunun göstergesi internetin hız kesmeden devam ettiğinin göstergesidir.