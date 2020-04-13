Huawei Watch GT 2e Türkiye’de satışa sunuluyor

Huaweı, ilk kez Watch GT 2e ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı. Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.

Huaweı Watch GT2e; Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ile Yeşil Nane renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden 1199TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Huawei Online Mağazası üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar ayrıca 10000 maH kapasiteli Huawei Powerbank’i 19 Nisan’a kadar sürecek kampanya dahilinde stoklarla sınırlı olmak üzere 1TL farkla satın alabiliyorlar.

Dünyada ilk kez kan oksijen doygunluk seviyeleri (SpO2) izleme özelliği

Global olarak ilk kez bir akıllı saat, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi destekliyor. Bir dakika içinde kullanıcılar SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyorlar.

Klasik stillerden esinlenen tek parça tasarım, geleneklerden uzaklaşıyor

Huawei Watch GT 2e'nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil Watch GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern ve modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.

Huawei Watch GT2e, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla Grafit Siyah, Kırmızı Lav, ve Nane Yeşili renk seçeneklerinden oluşuyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.

100’den fazla spor türünün takibi

İster ana akım sporlara ister biraz daha deneysel bir egzersize katılın, Huawei Watch GT 2e'de çeşitli izleme modları aracılığıyla sunulan benzersiz avantajların tadını çıkarabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2e ayrıca 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor: ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları. Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor. Kullanıcılar en sevdikleri spordan zevk alırken, HuaweiI Watch GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydedecek ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlayacak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.