İHA (drone) lisansı nasıl alınır?

Batuhan Dönertaş

Teknolojinin getirdiği en önemli ürünlerden biri olan insansız hava araçlar, tüketiciler tarafından da popüler hale gelmeye başladı. Çeşitli drone modelleri ile, güzel içerikler kaydedip, bunları pek çok farklı yerde paylaşabiliyoruz. Manzara ve birçok farklı videolar kaydedebilmemize imkan sağlayan insansız hava araçları, belli bir azami kalkış ağırlığının üstünde olduğu zaman Sivil Havacılık Kurumu'ndan lisans alınmasını gerektiriyor.

Azami kalkış ağırlığı 500 gramdan yüksek olan araçlar için İHA 01 lisansının alınması zorunlu. Bu lisansı almadan 500 gram ile 25 kilogram arasında ağırlığa sahip olan droneları kullanırken yakalanınca cezai yaptırımlar uygulanıyor. Aynı zamanda, şehir içi, insanların yoğunlukta olduğu yerlerde, girilmesi yasak olan bölgelerde(askeriye gibi) izin almadan drone uçuşu yapmak yasak. Bu bölgelerde uçuş yapmak için özel izin almanız gerekiyor.

İHA 01 lisansına nasıl başvuru yapılır?

Öncelikle iha.shgm.gov.tr adresine girerek kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ardından çıkış yapıp, kimlik bilginiz ve belirlediğiniz şifre ile tekrardan giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan İşlemler menüsünden İHA Pilot Kayıt Başvurusu seçeneğine tıklayın. Burada telefonunuza ve e-postanıza gelen şifreleri girin. Lisans tipi olarak; İHA - 1 - Sportif / Amatör seçeneğini seçin. Vesikalık resminizi yükleyin. Sınav ol seçeneğine tıkladıktan sonra 20 soruluk sınava girin. Sınavı başarı ile tamamladıktan sonra yaklaşık bir gün içinde sınav sonucunuza göre onay alacaksınız. Bu sayede azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram olan droneları amatör bir şekilde uçurabilirsiniz. Fakat belirttiğimiz gibi şehir içi, insanların yoğunlukta olduğu yerlerde, girilmesi yasak olan bölgelerde(askeriye gibi) izin almadan drone uçuşu yapmak yasak olduğu için bu bölgelerde uçuş yapmadan önce özel izin almanız gerekiyor.