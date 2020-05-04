Intel dünyanın en hızlı masaüstü oyun işlemcisini tanıttı

Masaüstü kişisel bilgisayar dünyada özel amaca yönelik tasarlanmış, uyarlanabilir tek bilgi-işlem platformu olmaya devam ediyor. Oyun tutkunları için tasarlanan 10. Nesil Intel Core masaüstü işlemcileri frekans, çekirdek ve iş parçacığının en doğru dengesinin yanısıra en son teknolojilere destek ve kullanıcıların gerçek zamanlı oyun deneyiminde kontrol sahibi olmaları için de genişletilmiş frekans uyumlaması esnekliği sunuyor.

Intel bu hızı yepyeni, Intel Thermal Velocity Boost’lu maksimum 5.3 GHz hıza ulaşan en hızlı frekans işlemcisi ile sunuyor. Maksimum 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile sunulan yeni işlemciler, Intel Hyperthreading Teknolojisi sayesinde Intel Core i3’ten i9 işlemcilerine kadar yüksek turbo hız sunabiliyor. Benzersiz frekans uyumlama desteği ve yeni hız aşırtma kontrolleri oyun tutkunları için ek performans uyumlama esnekliği sunuyor ve frekans sınırlarını daha da zorluyor.

Serinin başında, maksimum 5.3GHz’e kadar hız, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı ve DDR4-2933 bellek hızıyla seçkin performans sunan kilitsiz 10. Nesil Intel Core i9-10900K yer alıyor. i9-10900K işlemci en üstün oyun deneyimini mümkün kılıyor ve frekans uyumlamada daha fazla kontrole, çoklu görevlerin daha hızlı yerine getirilmesine ve oyunların daha sorunsuz ve kesintisiz oynanmasına olanak tanıyor. Yeni Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 daha az iş parçacıklı uygulamalar üzerinde otomatik performans artışı sağlarken, her çekirdek için hiper iş parçacığı kontrolü de deneyimli hız aşırtmacılara her bir çekirdek için devreye sokulacak ya da devreden çıkarılacak iş parçacığına karar verme olanağı sunuyor

Intel’in Masaüstü Ürün Grubu Genel Müdürü Brandt Guttridge yeni işlemcilerle ilgili olarak, “Intel frekans sınırını sürekli olarak zorlayarak ve uyarlanabililir platform özelliklerinde yenilikler yaparak güçlü oyun deneyiminin geleceğini şekillendirmeye büyük önem veriyor. Masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olan 10. Nesil Intel Core S Serisi işlemciler, ileri teknolojili performans, güvenilir bağlanırlık özelliği ve sarmal eğlence için gelişmiş gerçek zamanlı veri akışı sunarak oyun içerikleri yaratıcıları ve oyun tutkunlarına olan bağlılığımızı pekiştiriyor.” dedi.

Muhteşem oyun deneyimi için optimize edildi

Nesil Intel Core S Serisi işlemciler sınıfının en iyisi bağlanırlık özelliği, sarmal eğlence ve gelişmiş gerçek zamanlı veri akışı ile sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Öne çıkan özellikler şunlar;

Intel Thermal Velocity Boost: Oyun tutkunları ve oyun içerikleri yaratıcıları tek çekirdekli ve çoklu-çekirdekli iş yüklerinde maksimum 5.3GHz’a kadar hız ile fırsatçı ve otomatik yükseltme özelliğine sahip oluyor.

Intel Hyperthreading Technology: 10. Nesil Intel Core i9, i7, i5 ve i3 işlemcilerle aynı anda daha fazla iş yapılabiliyor.

Intel Quick Sync Video: Entegre işlemci grafiklerini oyuncuların yayın ve kayıt yaparken oyun oynama deneyimlerini optimize etmek için kullanıyor ve oyun içerikleri yaratıcılarına en yeni video kodlayıcıları için gereken donanım hızlandırma özelliğini sunuyor.

DDR4-2933 Bellek Hızları ile Bellek Desteği: Akıcı oyun oynama deneyimi, sarmal gerçeklik, çoklu görevleri daha hızlı yerine getirme ve oyun içeriği yaratırken verimlilik sağlıyor.

Intel Grafik Komuta Merkezi: Intel grafik deneyimlerini optimize ediyor.

Gelişmiş Çekirdek & Bellek Hızı Aşırtma: Yeni kilitsiz ve hız aşırtma için uygun 10. Nesil Intel Core işlemcilerle işlemcinizde ve önemli sistem bileşenlerinizde hız aşırtma yaparken en üst düzeyde kontrole sahip oluyorsunuz.

Intel® Ethernet Bağlantısı I225: Şimdi 10. Nesil platformlarda da sunulan 2.5G Intel Ethernet Bağlayıcı mevcut kablolama sistemi üzerindeki 1GB Ethernet’in ağ hızından 2 kat daha fazla ağ hızı sunuyor.

Intel® Wi-Fi 6 AX201: Şimdi 10. Nesil Intel Core masaüstü işlemcilerle entegre olarak sunulan Intel Wi-Fi 6 (Gig+), yanıt verme özellikli oyun oynama deneyimini yaklaşık 3 kat daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılarla sunuyor. Sınıfının en iyisi kablosuz deneyimleri evde, işte ya da nerede olunursa olunsun oyun oynama ve oyun içeriği yaratma özgürlüğü ve esnekliği sunuyor.

10. Nesil Intel Core S Serisi işlemciler tüm dünyada normal perakende satış noktalarında; orijinal malzeme üreticileri tarafından satılan masaüstü bilgisayarların içinde ve kanal sistem entegratörlerinde Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak.