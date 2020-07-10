iPhone ve iPad'lerdeki sorun, uygulamaların açılmasını engelliyor! Spotify çöktü mü?

iPhone ve iPad kullanıcılarını etkileyen hata, Facebook uygulaması nedeniyle yaşanıyor. Tüm kullanıcıların etkilendiği sorunda, uygulamalar açılmadan çöküyor ve kullanıcılar uygulama düzgün bir şekilde çalışana kadar tekrar açmak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan problem nedeniyle çalışmayan uygulamalar arasında olan Spotify, sosyal medyada "Spotify çöktü mü?" sorularının sorulmasına neden oldu. Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor?

Yaşanan sorunun Facebook kütüphanesinde yaşasan bir problem kaynaklı olduğu ortaya çıktı. FB SDK Core Kit isimli kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Kütüphanede bulunan 'string' isimli değişkene 'null' değeri verildiği için yaşanan sorunda, Facebook hatayı gidermek için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan hata tüm dünyadaki iPhone ve iPad kullanıcılarını etkiledi.

Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor?

Facebook nedeniyle yaşanan sorun, sosyal medyada "Spotify çöktü mü?" sorularının ortaya çıkmasına neden oldu. Popüler internet servislerindeki erişim sıkıntılarını ele alan Down Dedector'ün arıza verilerine göre yaşanan sorun Avrupa merkezli olarak görülüyor.

Spotify'ın yanı sıra, Facebook'un kendisi, Twitter, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

Spotify'da yaşanan erişim sıkıntısı nasıl giderilir?

Bazı uyglamalar, üst üste denendiği takdirde bir noktadan sonra açılsa da, Spotify maalesef açılmıyor. Spotify'ı açmak için, telefonunuzu uçak moduna almanız gerekiyor. Spotify gibi açılmayan uygulamalar, internet ve ağ bağlantısı olmadığı zaman açılıyor.