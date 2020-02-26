İsmi Koyulan Çocuğa İnternet Sitesi Alma Dönemi Başladı!

Moblobi.com

Sosyal medya: @Moblobi

Çocukların isimlerini boşta olan internet sitelerine göre seçiyorlar!

Günümüz dünyasında şahit olduğumuz teknoloji haberleri günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı da etkiliyor. Özellikle teknoloji dünyasının içinde doğan çocukları için anne ve babalar bazı yeni alışkanlıklar edinmeye başladılar. Çocuklarının dijital kimlikleri konusunda endişe taşıyan ebeveynler; çocukları daha doğmadan isimleri ile birlikte online varlıklarını da düşünmeye başlıyorlar. Özellikle Y kuşağı olan ebeveynlerde bu durum biraz daha fazla görülüyor. Çünkü onlar, çocuklarının online varlığa sahip olmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Hatta çocuklarının isimlerini belirlerken düşündükleri isme uygun İnternet adresinin boş olup olmadığını da kontrol ediyorlar. Eğer düşündükleri isme uygun olan internet adresi boş değilse; çocuklarının adlarını bile değiştirmeyi planlıyorlar.

Anne ve babalar artık çocuklarının isimlerini karar verdikleri anda onlar için bu isme uygun internet adresini de satın alıyorlar. Bu durumu abartanlar ise yok değil. Çocuklarının ismini boşta olan internet adreslerine uygun olanlara göre seçenler bile var. Kendi seçtikleri isimlere uygun internet adreslerinin daha önce satın alındığını gören bazı ebeveynler; düşündükleri isimleri değiştiriyor ve internet adresi satın alınmayan, boşta olan isimleri tercih ediyorlar.

Anne ve babalar çocuklarının dijital kimlerini korumak için neler yapıyorlar?

Günümüz dünyasında doğan çocuklar teknoloji ile oldukça erken yaşta tanışıyorlar. Dolayısıyla teknoloji cihazlarını da oldukça erken yaşta kullanmaya başlıyorlar. Onlar için ve onlara özel pek çok platform, araç ve teknoloji geliştiriliyor. Böyle bir çağda anne ve baba olmak da elbette kolay değil. Çocukları hem teknolojinin zararlarına karşı korumak; hem de teknolojinin faydalarından geri kalmamalarını sağlamak oldukça zor. Bunun için ebeveynler çocuklarının gelecekteki dijital kimliklerini de düşünerek daha doğar doğmaz bazı önlemler almaya başlıyorlar. İnternette yer alacak kişisel alanlarını ayırmak yani onlara kendi isimlerini taşıyan internet adreslerini kimsenin eline geçmeden almak da bunlardan bir tanesi.

Çocuklarının ismine uygun internet adresini satın alan anne-babalar gelecekte çocuklarının online varlıklarının çok daha güçlü olacağına inanıyorlar. İnternet adresini satın alan anne-babalar, bu adreslere çocukları büyümeden herhangi bir internet sitesi kurmuyorlar. Sadece o internet adresini satın alıyor ve başkaları tarafından alınmasının önüne geçiyorlar. Yani çocuklarının gelecekte sahip olmak isteyeceği ismine ait internet adresini güvence altına almış oluyorlar.

Çocuklarının dijital varlıklarını korumak isteyen anne-babalar elbette sadece internet adresini satın alarak da yetinmiyorlar. Bu isimlere uygun olan sosyal medya hesaplarını da mutlaka şimdiden açarak başkaları tarafından alınmasını engelliyorlar. Hatta bunun örneğini pek çok ünlünün doğmamış çocuklarını açtıkları hesaplarda da görüyoruz.

Teknoloji çağında dijital varlığımızı korumak çok önemli. Buna çocuklarımızın ki de dahil. Anne ve babaların bu yeni alışkanlıkları ise gittikçe yayılıyor. İnternet adresleri ve sosyal medya hesapları çocukların isimleri koyulur koyulmaz alınıyor. Hatta isimler boşta olan isimlere göre dahi seçiliyor. Zaman ne gösterir bilinmez ama daha pek çok yeni alışkanlığımızın oluşacağı kesin gibi görülüyor.