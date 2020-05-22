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    HaberlerTeknoloji Haberleri Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
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    22.05.2020 - 09:30 |

    Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    Japon insansız uzay mekiği "Kounotori" isimli 6 ton yük taşıyabilen kargo aracı, uzaya yollandı.

    Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    Ulusal basında çıkan habere göre, insansız kargo aracı Japonya'nın güneybatısında bulunan Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.

    Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.

    Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansınca (JAXA) ilk modeli 2009'da üretilen, 6 ton yük taşıma kapasiteli mekik, şimdiye dek ISS'ye yaklaşık 50 tonluk nakliyat gerçekleştirdi.

    "Kounotori" Japonca'da "Şark leyleği" anlamına geliyor.

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