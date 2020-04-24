JUICE uzay aracının tamamlanma süreci Airbus Uydu Merkezi’nde başladı

2020 yılının sonuna kadar kablo ağı, güç elektroniği, ana bilgisayar, iletişim sistemleri, navigasyon sensörleri, termal donanım ve bilimsel araçları dahil olmak üzere nihai bileşenleri ile donatılacak. Bir sonraki durak ise Noordwijk, Hollanda. Burada bulunan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uzay test merkezi ESTEC’te Venüs ve Mars üzerinden Jüpiter’e yolculuğuna ve Jovian sistemindeki görevine hazır olduğunu kanıtlamak için termal vakum çevre testlerine tabii tutulacak.

5,2 tonluk JUICE uzay aracı, 2022 yılının Ekim ayında Jüpiter’e, yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıktaki yolculuğuna başlayacak, planlanan varış tarihi ise Ekim 2029. Uzay aracı, Jovian sistemindeki manyetik alanları ve yüklü parçacıkları izlemek için kameralar, spektrometreler, buz radarı, bir altimetre, radyo-bilim deneyi ve sensörler de dahil olmak üzere en son teknoloji ürünü on adet bilimsel aracı taşıyacak. JUICE, potansiyel olarak okyanus barındıran üç uydu Ganymede, Europa ve Callisto’nun yer aldığı kapsamlı çalışmaları da içerecek şekilde Jüpiter sistemindeki turunu tamamlayacak.

Son birkaç ay boyunca Airbus’ın Madrid tesisinde inşa ve monte çalışmaları süren JUICE yapısı, ArianeGroup’un Almanya’nın Lampoldshausen kentindeki merkezinde uzay aracı gövdesini oluşturmak için kimyasal itiş sistemi ile tamamlandı. ArianeGroup’un Orbital Propulsion ekipleri, iki titanyum itici tank ve Jüpiter yörüngesine yerleşmek için kullanılacak 400 newtonluk ana motor ve 20 küçük itici içeren itiş sistemini geliştirdi, üretti ve entegre etti.

Özel bir taşıyıcı, bir gece yolculuğu sırasında ağır ve büyük boyutlu bu yükü Friedrichshafen’deki entegrasyon merkezine güvenli bir şekilde ulaştırdı. Airbus, Covid-19 koşullarına rağmen zamanında teslimat sağlayabilmek için 60 kadar mühendis ile gerekli güvenlik önlemleri altında iki vardiyalı özel bir çalışma modeli gerçekleştirdi.

Buna paralel olarak, JUICE’un tam boyutlu bir mühendislik modeli entegre edilmiş ve Friedrichshafen’de uçuş modeline kurulumu öncesinde tam fonksiyonel yazılım testleri için Toulouse’daki Airbus uydu entegrasyon merkezinde bulunmaktadır.

JUICE, Jüpiter sisteminde üç yıldan fazla bir süre geçirecek ve gezegen oluşumu ve yaşamın ortaya çıkması için koşullar hakkında yanıtlar verecek verileri toplayacak. Doğasını, evrimini ve potansiyel yaşanabilirliğini analiz eden buzlu uydu Ganymede’nin yörüngesinde dönerek dokuz ay geçirecek.

Ana yüklenici olarak Airbus, Avrupa çapında 80’den fazla şirketin endüstriyel konsorsiyumuna liderlik ediyor.