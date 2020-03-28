Karantina Döneminde Dijital iletişim Tavsiyeleri

Ne zaman sessiz kalacağınızı, ne zaman hangi tonda konuşacağınızı biliyor muşusunuz?

Planlanmış kampanyalar için hazırlanmış sosyal medya içeriklerini rafa kaldırın. 90 gün önce hazırladığınız reklamları paylaşmanın zamanı değil. Pandemi dönemi öncesi strateji ile dijital ortamda varlığınızı sürdürmek markanıza zarar verir. Coronavirus, pazarlama, halkla ilişkiler ve sosyal medya dahil olmak üzere her sektörü derinden etkiliyor. Evet, bir marka sonsuza kadar sessiz kalamaz. Bu nedenle ekibiniz ile durum değerlendirmesi yapın ve konuşacağınız en doğru zamanı beraber belirleyin.

Kötü gün dostu olduğunuzu hissettirin

Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına göre pazarlama stratejinizi hızlıca revize edin. Hizmet verdiğiniz kurumlara / bireylere bu zor dönemde yardım etmek için hazır olduğunuzu anlatın. Amacınız; mail ve hizmet ile öne çıkmak değil, yardım etmek ve yol göstermek olmalı.

Onarılması güç marka hasarlarına sebebiyet vermeyin. Çünkü kriz dönemi bittiğinde emin olun ki insanların yüzde 99’u yapılan hataları konuşacaktır. Olumsuz bir marka algısı deneyimi, olumlu bir marka algısı deneyiminde çok daha fazladır. Bu dönemde hayata

katkıda bulunacak, fayda sağlayacak bir ürün veya hizmetini yoksa sessiz kalın. Sessiz kalmak gürültüye katkıda bulunmaktan çok daha iyidir.

Sosyal medyada müşteri hizmetlerine odaklanın!

Sosyal medyada müşteri hizmetlerinizi olabildiğince hızlandırın. Örneğin eğer turizm sektöründe faaliyette bulunuyorsanız, insanlar büyük bir olasılıkla size yüksek hacimli geri ödeme veya iptal politikaları için tweet atıyor olacaklar. Bu taleplere hızlı bir şekilde sosyal medya ekibinizle hizmet vermeye hazır olmalısınız.

Online röportajlar için şimdiden hazırlık yapın

Online röportajlar için iyi bir web kamerası, mikrofon ve ışıklandırma ekipmanları için araştırma yapın. Bütçeniz doğrultusunda fayda maliyet analizi yaparak en uygun çözümleri bünyenize entegre edin. Evinizde bir stüdyo içi ortam oluşturun. Böylece medyanın talepleri doğrultusunda Skype üzerinden online röportajlar için kendi evinizin rahatlığında röportajlar yapabilirsiniz.

Sosyal sorumluluk projelerine odaklanın

Elinizde imkânlarınız var ise bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin parçası olun. Örneğin; eğer bulabiliyorsanız devlet hastanelerine kendi markanızın logosunun yer aldığı el dezenfektanları veya maske temin edip gönderebilirsiniz.

Ayrıca, insanları evde kalmaya teşvik eden, bir sosyal medya kampanyası oluşturabilirsiniz. #IStay@Home #EvdenÇalışıyorum #EvdeKalGüvendeKal #GüvenliEller, #Ellerini yıka vb temalı sosyal medya pazarlama kampanyalarının hayata geçmesine öncülük edebilirsiniz.

Reklam kampanyalarınız toplum sağlığına duyarlı mı?

İngiltere’de KFC, 'Parmak Yalama' reklamlarını yayından kaldırdı. El yıkamanın ve hijyenin bu kadar öne çıktığı bir dönemde, bu kampanya ülke genelinde endişe yarattı. Reklam kampanyaları oluştururken ülkenin içinde bulunduğu durumu iyi analiz edin. Örneğin ‘temassız teslimat / ekstra hijyen’ gibi topluma fayda sağlayan temalara ağırlık verin.

Şeffaf ve samimi iletişim

Markanızın veya şirketinizin pandemi döneminde işleri nasıl yürüttüğüne, nasıl bir tutum sergilediğine dair uygun iletişim platformları üzerinden, sosyal paydaşlarınızı bilgilendirin. Şirketiniz virüsten korumak için hangi adımları atıyor, çalışanlar / fabrika işçileri için ne gibi önlemler alındı, ürün tedarikiyle ilgili sorunlara nasıl aşılıyor vb. Sosyal medya kanallı üzerinden gelen soruları özenle yanıtlayarak, kurumuza dair güven aşılayın.

Değişen tüketici alışkanlıklarını analiz edip, hızlı aksiyon alın

2020 GWI anketi verilerine göre Mart ayında ABD'li tüketicilerin% 39'uhaberleri daha sık okuduklarını söylüyor, % 29'usosyal medyayı daha sık kontrol ediyor ve % 28'i virüs nedeniyle daha fazla online alışveriş yapıyor. Stratejinizi değişen tüketici davranışlarına göre revize edin.

SEO Arama motoru optimizasyonu:

Eski blog yazılarını yeniden yazın ve aramalarda daha olmak için arama motoru optimizasyonu yapın, anahtar kelimeler içeriğinizi güncelleyin.

PR materyallerinizi güncelleyin

VIP PR iletişim listeniz ne kadar güncel? Son iki yıldır iş yoğunluğu nedeniyle göz ardı ettiğiniz konu başlıklarını belirleyin. Medya ile ilişkiler alanında hayata geçirilebilecek yeni ve farklı projeler üzerine ekibiniz ile online olarak beyin fırtınası yapın.

Web sitenizi gözden geçirin

Web sitenizdeki içerikleri gözden geçirmek, yeni fikirleri / projeleri değerlendirmek için “şimdi” en doğru zaman. Bir iş listesi oluşturun ve adım adım ekibimizde hayata geçirin.

Pandemi sonrası için sosyal medya içeriği üretin

Şu ana kadar kurum olarak beklide yüzlerce başarılı etkinliği hayata geçirdiniz ve bilgisayarınızda bu organizasyonlara dair harika resimler var. Şimdi hepsini düzene sokun. Sosyal medyada paylaşmayı atladığınız başarılı etkinliklerin bir listesini yapın. Bunlara dair sosyal medya içerikleri oluşturun, ilerleyen dönemde paylaşmak için bir takvim oluşturun.

Son Söz:

Eğer markanız bu dönemde karantina altında olması gereken bir marka ise; yeni strateji geliştirmeye daha çok, pr ve pazarlama faaliyetleri için daha kısıtlı bir vakit ayırın. Unutmayın, ulusal bir sağlık krizi ve salgın bir pazarlama fırsatı değildir.

Biz iletişimciler, rutin halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri kapsamında sürekli bir yoğunluk ve koşuşturmaca içindeyizdir. Zaman zaman hepimiz, daha özel ve ses getiren projeleri hayata geçirmek için vakit bulamadığımdan şikayet ederiz. İşte aradığımız fırsat ayağımıza geldi. Müşterilerimizin hizmetlerimizden en yüksek katma değeri elde etmesi için pandomi dönemini mümkün olduğunca efektif kullanalım.