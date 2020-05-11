Klipsch ürünleri artık Türkiye'de satılacak!

Kullanıcılarını, ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda en iyi teknoloji deneyimi ile buluşturan Bircom, Klipschorn başta olmak üzere, dünya genelinde ses getiren hoparlör sistemlerine kusursuzluğu taşıyan Paul Wilbur Klipsch’in 1946’da kurduğu hoparlör şirketi Klipsch Group’un distribütörlüğüne imza atıyor.

Dünya çapında en iyi ses sistemleri

“Ses ve ses üretimi ile ilgili teorilerimin yanlışlığı, yalnızca fizik yasaları değiştiğinde kanıtlanacaktır” diyen akustik öncüsü Paul Wilbur Klipsch’in ses tutkusu, müzikseverleri kendisine hayran bırakacak bir teknolojiyi ortaya çıkarmış durumda. Amacı, yalnızca evinin oturma odasında canlı bir orkestra performansının dinamiklerini ve heyecanını hissetmekken bugün hala üretilmeye ve satılmaya devam eden ürünlere imza atan Wilbur Klipsch’in tasarımları, dünya çapında en iyi ses sistemleri arasında yer alıyor.

Hayat çok daha canlı, çok daha gerçek

Kendini yüzyılın bir parçası olarak konumlandıran marka, sinema hoparlörlerinden akıllara durgunluk veren ev sinema sistemlerine, zarif ses çubuklarından güçlü taşınabilir kablosuz hoparlörlere ve gezegendeki en konforlu stüdyo kalitesinde kulak içi monitörlere kadar hayatı çok daha canlı ve gerçek yaşamanıza yardımcı olacak bir kalite sunuyor.

Muadillerini unutturacak şık tasarım

Kaliteli ses cihazları, kablosuz sistem, ev sinema sistemi ve taşınabilir ürünler dahil olmak üzere hemen hemen her tüketici ve profesyonel uygulama için hoparlör ve kulaklık tasarlayan Klipsch ürünleri ile tanışmaya hazır olun. Konfor, tasarım, verimlilik, efsanevi akustik ve netliğin mükemmel birleşimi Klipsch T5 True Wireless kulaklıklar, şimdiye kadar gördüğünüz tüm kulaklıkları unutturacak bir şıklığa sahip.

Sinema tutkunlarına müjde!

Evde sinema keyfi, Klipsch ürünleriyle artık çok daha keyifli. Eşsiz ses çubuğu sistemlerinden Bar 40 ve Bar 48 gerçeğe çok yakın, çok daha sürükleyici bir ev sinema sistemi sunuyor. Klipsch Reference serisi ise, kalbi durduran bir ev sineması ses deneyimine imza atıyor. Klipsch Groove taşınabilir hoparlör, küçük tasarlanan formu ve uzun pil ömrü ile şaşırtıcı bir ses kalitesi sunuyor. Markanın hoparlör seçeneklerinden bir diğeri ise, Groove serisi. Stil ve işlevselliği bir arada sunan Heritage Groove, gerçek ahşap kaplama tasarımı ile yüzyılın ortalarında bir yolculuğa çıkarırken, modern çizgisini de bozmuyor.

Bircom, kurucusunun mirasını onurlandırarak dünya çapında müzik tutkunları ve meraklıları için efsanevi yüksek performanslı bir marka olma yolunda ilerleyen Klipsch markası ile pazarda yer almayı hedefliyor.