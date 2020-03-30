Koronavirüs Dizüstü Bilgisayar Talebini Artırdı

Bilgisayar üretiminde lider markalardan olan Acer’ın Türkiye pazarı özelinde yaptığı değerlendirmeye göre; koronavirüs sebebiyle işlerini ofisten eve taşıyan şirketler ile okuldan eve taşınan eğitim süreçleri, dizüstü bilgisayar satışlarında yüksek bir satın alma hacmi yarattı.

Acer’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 2020 yılı 12. hafta satışlarıyla; resmi kararlarla ve tavsiyelerle yapılan #evdekal çağrısının etkisini gösterdiği 13. hafta olan 16 Mart haftası satışları karşılaştırıldığında %100’ü aşan bir talep artışı olduğunun görüldüğü belirtildi. Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada etkin bir mücadele sürüyor. Öte yandan, iş dünyası-çalışanlar ile eğitim sektörü ve öğrenciler için zorunlu ama önemli bir değişim dönemi yaşıyoruz. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında işin ve eğitimin eve taşınması bazı ürün ve hizmetlere doğaldır ki talebi artırdı. Virüs salgını kapsamında dünyada bilgisayar tedariğinde bazı yavaşlamalar olması ve doların yükselmesi sebebiyle zamların olabileceği öngörülse de biz Acer olarak Türkiye’de kısa vadede, hem iş dünyasını hem de öğrencileri düşünerek Nisan ayında yapacağımız özel indirim kampanyası ile bu süreçte topluma olumlu bir katı sağlamaya çalışacağız.” dedi.