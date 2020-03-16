Microsoft Corona virüsü odaklı bir internet sitesi yayınladı

2019'un sonlarına doğru Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de bulaşmasının ardından, eğitime ara verildi ve iş yerleri evden çalışma sistemine geçmeye başladı.

Tüm bu olaylar nedeniyle, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçen hafta Corona virüs tedavisi için 100 milyon dolar bağış yapmıştı. Şimdi ise Microsoft'un Bing ekibi, Corona virüs haritasını görüntülemek için internet sitesi kurdu. Kurulan sitede anlık olarak hangi ülkede kaç kişinin virüse yakalandığı, kaç kişinin tedavi edildiğini ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini görüntüleyebiliyorsunuz.