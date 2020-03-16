16.03.2020 - 09:49 |
Microsoft Corona virüsü odaklı bir internet sitesi yayınladı
Corona virüsün tüm dünyaya yayılması sonucunda, tüm ülkeler alarma geçti. Büyük şirketler yapacakları etkinlikleri ve lansmanları erteleme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Corona virüse tedavi bulunması için 100 milyon dolar bağışlayan Bill Gates'in kurduğu Micrososft, şimdi Corona virüs haritası yayınladı.
2019'un sonlarına doğru Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de bulaşmasının ardından, eğitime ara verildi ve iş yerleri evden çalışma sistemine geçmeye başladı.
Tüm bu olaylar nedeniyle, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçen hafta Corona virüs tedavisi için 100 milyon dolar bağış yapmıştı. Şimdi ise Microsoft'un Bing ekibi, Corona virüs haritasını görüntülemek için internet sitesi kurdu. Kurulan sitede anlık olarak hangi ülkede kaç kişinin virüse yakalandığı, kaç kişinin tedavi edildiğini ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini görüntüleyebiliyorsunuz.