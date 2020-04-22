Mobil oyuncuların büyük bir kısmı hile kullanıyor!

Mobil oyunlar hızla büyümeye devam ediyor. Mobil app'ler, dünya çapındaki dijital oyunculuğun %81'ini oluşturuyor. 2021'e kadar her dört kişiden birinin aktif bir mobil oyuncu olması ve mobil oyunlara 180 milyar dolar harcanması bekleniyor. Ancak bu büyüme beraberinde app-içi bot sahteciliğinde de bir büyüme getiriyor.

App'lerde ya da web sitelerinde tekrarlayan işleri yapmakta kullanılan araçlar olan Bot’ları, hile yapmak isteyen oyuncular kullanıyor. Oyunların otomatikte oynanmasını sağlayan bu durumda da gerçek kullanıcılara karşı haksız bir avantaj sağlanmış oluyor. Google'da "mobil oyunlar için botlar" aratıldığında neredeyse 79.5 milyon sonuç çıkıyor. Adjust, yeni yayımladığı anket sonuçlarında kullanıcıların %41'inin, kazanmak için bot satın aldığını ve ortalama 65 dolar harcadığını gösterdi. Araştırma, ABD'deki oyuncuların profilini çiziyor ve oyun topluluklarının ve ekonomilerinin botlardan nasıl etkilendiklerinin anlatıyor:





-Katılımcıların %31'i her zaman botlara karşı oynadığını söylüyor.

-%63'ü botların oyunu, topluluğunu ve oyunun ekonomisini olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu şekilde hissedenlerin yaklaşık dörtte üçü (%74) Y kuşağından ve %61'i her gün oyun oynuyorlar.

-Z kuşağının %12'si ayda 201 dolardan fazla ödüyor, bu da kuşaklar arasındaki en yüksek miktar.

-e-Marketer raporuna göre ABD'deki mobil oyuncuların büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor ancak ankete katılan ve bot kullandığını söyleyenlerin neredeyse dörtte üçü (%72) erkek ve sadece %28'i kadın.

-Adjust'ın anketine katılan ve bot kullananların neredeyse yarısı (%48) erkek olduğunu ve %30'u kadın olduğunu belirtti. Oyunlarda bot kullananların yarısı Y ve X kuşağından.

-Bot satın alan katılımcıların %72'si erkek.

-Katılımcıların %39'u botların oyunu herkes için bozduğunu düşünüyor.

-Katılımcıların %37'si diğerlerinin botları kullanmanın adil olmadığını düşünüyor.

%27'si insanların istedikleri zaman bot kullanabilmesi gerektiğini düşünüyor ve %28'i, diğer insanlar bot kullandıkça kendilerinin de kullanabileceklerini söylüyor.

Ayrıca, botlar hakkında hangi ifadelerin kendilerine göre doğru olduğu sorulduğunda:

“Botlar, sadece rekabeti yok etmekle ve oyun deneyimini etkilemekle kalmıyorlar, ayrıca oyunun iş modeline de zarar veriyor,” diyen Unbotify CEO'su ve Kurucu Ortağı Yaron Oliker, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Öncelikle en değerli kullanıcılarınızı kaybedersiniz ve cironuz azalabilir, hatta itibarınızı kaybedebilirsiniz. İkincisi, botlara para harcayan insanlar, app-içi alışveriş yapmıyorlar, bu da app cironuzun azalmasına yol açıyor.” Ödüllü startup Unbotify, 2019'da Adjust bünyesine katıldı.

Unbotify, bu alanda bir çözüm. Gerçek kullanıcıların davranışlarına dayalı makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için sensör verilerini doğrudan akıllı telefonlardan alıyor. Bir oyunun gerçek insanlar tarafından nasıl oynandığını öğrenerek, gerçek insanlar ve botlar arasında ayrım yapabiliyor. Ve dolayısıyla da bir oyunun hileciler tarafından hedeflenip hedeflenmediğini gösterebiliyor.

Rollicks Games Kurucu Ortağı ve Direktörü Burak Vardal; “Oyunlarımızda eğlenceli ve güvenilir bir deneyim yaşatmak, başarımızda rol oynayan en önemli kriterlerimiz oldu.

Bunu, botları oyundan uzak tutarak ve bu şekilde tüm oyuncularımızın, sürekli gelişen bir rekabet ortamında aynı kurallar çerçevesinde oyun oynamasını sağlayarak başarıyoruz. Diğer tüm dolandırıcılıklar gibi, fraud’u da tamamen ortadan kaldırabilmek için, itina ile oluşturulmuş üstün sibergüvenlik önlemleri gerekli. Bu da Unbotify’ın uzmanlık alanıdır.”