Moda dünyası, kıyafet provalarını dijital ortamda yapabilecek

1992 yılından beri yazılım ve bilişim sektöründe deneyim kazanmış, bu zamana kadar pek çok yenilikçi yazılım geliştiren Selçuk Şireci ile Ergin Aydın’ın 25 yıllık bilişim, yazılım, mimari ve animasyon deneyimlerini birleştirerek 2016 yılında kurduğu ve bugüne kadarki kısa geçmişinde pek çok marka ve kuruluşa sanal gerçeklik çözümleri sunan Prosoft VR, geliştirdiği SmartTex360 yazılımı ile tekstil, konfeksiyon ve moda dünyasının dijital dönüşümünde bir devrime imza atmaya hazırlanıyor.

COVID-19 salgını sonrası, pek çok sektörün dijital ortamda yerini almaya başladığı ve bildiğimiz yöntemlerin ötesinde yenilikçi uygulamalarla, iş yapış biçimlerini dönüştürdüğü günlerde, Prosoft VR’ın tekstil sektöründeki 25 yıllık tecrübesi ile geliştirdiği SmartTex360, kumaş, dikim ve kalıpları sanal gerçeklik ortamında hazırlanmasına olanak sağlıyor. Sanal kumaşları, orijinallerine %95 yakınlıkta üreten yazılım, numune üretim sürecinde hem zaman hem maliyet, hem de çevreye verilecek olası zarar konusunda önemli derecede bir tasarruf sağlıyor. Seri üretim öncesi, tüm ölçüleri görebilmek ve prova yapabilmek için gerçeğine birebir benzeyen Fitting Room’larda VR FIT ile prova da yapılabiliyor.

Prosoft VR Yönetici Ortağı Ergin Aydın’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeni geliştirdiğimiz yazılım, özellikle kumaş üreticileri için ipliğin taranması ve bilgisayara aktarılması ve gerekli yazılımlar ile istenilen türde (Dokuma, Jakar, Örme, Triko) kumaş simülasyonları yapıyor. Farklı tipte iplikleri birlikte kullanarak, büküm, renklendirme, iplik raporu oluşturma gibi fonksiyonlar da oluşturuyor. Yüksek çözünürlük ve kalitede tarama ve haritalama tekniği ile önceden üretimi yapılmış olan kumaşların dijital ortama aktarılarak, dijital arşivlerini de oluşturuyor. Bu teknoloji kullanılarak, numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımının da yüzde 80 oranında düşürülmesi amaçlanıyor. Yazılım, tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.” diyerek SmartTex360’ın faydalarını bu şekilde aktarıyor.

“On binlerce iş insanının aynı anda ziyaret edebileceği bir sanal fuar, sanal defile ve sanal showroom’lar sunuyoruz.”

Açıklamasına “Modellerin, renklerin hatta kumaş cinslerinin sanal ortamda %100 interaktif şekilde değiştirilebildiği bir ortam sunuyoruz Dünyada bir ilk olan sanal showroom’da gerçek bir kumaşa dokunma hissini de geliştirdiğimiz ortamlarda, istenilen modellerle sanal defileler gerçekleştirilebilecek. Dünyanın her yerinden katılabilme imkânı olan ve on binlerce ziyaretçiyle aynı anda interaktif şekilde deneyimlenebilecek bir sanal fuar ortamı hazırladık.” şeklinde devam eden Prosoft VR Yönetici Ortağı Ergin Aydın, bu yazılımın tekstil firmalarına ve moda dünyasının önde gelen markalarına dijital dünyada ürünlerini hazırlama, sergileme ve pazarlama imkânı sağlayacağı bilgisini de paylaştı.