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    HaberlerTeknoloji Haberleri Spotify yeni tasarıma geçiyor! Yeni tasarım nasıl olacak?
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    07.07.2020 - 09:19 |

    Spotify yeni tasarıma geçiyor! Yeni tasarım nasıl olacak?

    Popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir kullanım sunmak için masaüstü uygulamasının tasarımında yeniliğe gidiyor.

    Spotify yeni tasarıma geçiyor! Yeni tasarım nasıl olacak?

    Dünyanın en popüler müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify, masaüstü kullanıcıları için yeni tasarıma geçebilir. Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan bu yeni tasarım, çok büyük değişiklikler sunmasa da, kullanıcıların daha iyi bir arayüze kavuşmasını sağlayacak.

    Spotify yeni tasarıma geçiyor Yeni tasarım nasıl olacak

    Jane Manchun Wong'un Twitter hesabı üstünden yaptığı paylaşıma göre yeni tasarım nasıl olacak? Spotify'ın yeni tasarımı az kullanıcı tarafından denenip, rastgele seçildiğini belirtelim. 125 m,lyondan fazla kullanıcıya sahip olan uygulamanın yeni tasarımının görsellerini paylaşan Wong, “Spotify’da tasarım değişikliği! Spotify, masaüstü sürümünü kendi İnternet oynatıcısından ilham alarak yeniden tasarlıyor.” ifadelerini kullandı.

    Yeni arayüzün eskisine göre daha sade ve modern olacağının da altı çizildi. Yeni tasarıma ne zaman geçileceği açıklanmadı. 

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