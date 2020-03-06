Techno Mobile iki yeni telefonu ile Türkiye'de!

CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri ile giriş seviyesi akıllı telefon modellerini Türkiye'ye getiren Techno Mobile 06 Mart'ta Ritz Carlton'da düzenlediği basın toplantısında, yeni akıllı telefon modellerini görücüye çıkardı.

Giriş seviyesi akıllı telefon pazarına rekabetçi fiyatlarla gelen modeller ilerleyen günlerde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

CAMON 12 Air modeli; 4GB RAM + 64GB ROM (128GB'a kadar yükseltilebilir), üçlü arka kamera (16 + 2 + 5) MP ve 8MP AI Selfie kamera, 6.55” nokta ekran ve 4000 mAh batarya gibi özelliklerle gelirken 1649 liralık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Spark 4 Lite ise; 8 MP ön ve arka kamera, 6.52” nokta çentik ekran, 2GB RAM + 32GB ROM (128GB'a kadar yükseltilebilir), 4000 mAh bataryaya sahip olacak. 1049 liraya satışa sunulacak telefon alıcılarını bekliyor.