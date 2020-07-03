Teknopark İstanbul'un Rejenerasyon-20 projesine başvurular başladı

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, evde yaşam, erişim-lojistik, uzaktan çalışma ve sosyal girişim konularında çalışmalar yapan ön kuluçka ve kuluçka aşamasına gelen girişimcilerin başvurabileceği Rejenerasyon-20 projesi girişim ekosisteminin yeniden yapılanmasını kapsıyor.

Projeyle; prototip üretme, prototip geliştirme veya ürünleşme aşamasındaki girişimlere dijital hızlandırma, ticarileşme aşamasındaki girişimlere ise danışmanlık programı verilecek.

Danışmanlık programından; ürününü bitirmiş, "scale up" aşamasında olan ya da salgından önce gelir üretebilen fakat şu an iş yapmakta zorlanan genç girişimler yararlanabilecek.

Başvuruların 3-17 Temmuz'da gerçekleştirilebileceği Rejenerasyon-20 Projesi'ne, rejenerasyon20.com adresinden başvurulabiliyor.

Dijital Hızlandırma Programı'na başlayacak olan 15 girişim grubu; proje ekibi, teknik destek yetkilisi ve insan kaynakları danışmanının ortak görüşü ile değerlendirmeye alınacak.

150 saat mentorluk desteği verilecek

Program boyunca girişim gruplarına toplamda; 50 saat finansal danışmanlık desteği, 360 saat teknik analiz, yazılım danışmanlığı ve test desteği, 150 saat mentorluk desteği, 150 saat insan kaynakları danışmanlığı, 30 saat hukuk danışmanlık desteği, 30 saat fikri ve sınai mülkiyet haklar danışmanlık desteği, stratejik marka iletişimi ve dijital pazarlama danışmanlığı, iş geliştirme ve pazarlama desteği, prototipleme-üretim danışmanlığı, kapsamlı stratejik analiz ve plan oluşturma desteği, 6 ay boyunca iş geliştirme uygulamaları desteği gibi destekler sunulacak.

Ara değerlendirme sonrasında elemeden geçecek 15 girişimci sayısı jüri elemesi sonucu 10'a düşürülecek.

İkinci aşamaya geçen 10 girişime ayrıca; sosyal medya tanıtım desteği, kurumsal kimlik ve dijital tasarım desteği, 100 saat kullanıcı ara yüz tasarım desteği, prototipleme desteği, 2 yıl boyunca bulut veri depolama hizmeti sunulacak.

Program sonunda 10 girişim, "demoday" etkinliğinde kurumsal firma ve yatırımcılara sunum yapma fırsatına erişecek.

Danışmanlık başvurusundan ise 25 girişim yararlanabilecek.

Bu girişimlere toplamda 300 saatlik psikolojik, finansal ve pazarlama danışmanlığı verilecek.

Öte yandan, projenin son ayağı olan Video Portal Modülü ile daha büyük kitleye hitap edilecek ve girişimlerin en çok merak ettiği 100 soru konunun uzmanları tarafından kısa videolarla cevaplanacak.

"Uluslararası arenada rekabet eden ürünlerin hayata geçeceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, destekten yararlanacak girişimcilerin; kalıcı, uygulanabilir ve çağdaş metotlara dayanan destek mekanizmalarıyla projelerini başarıyla hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede girişimcilerimizin başvurularını heyecanla bekliyoruz. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimizi uluslararası bir merkez haline getirmek ve girişimcilerimizi uluslararası standartlarda hizmetler ve imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz yenilikçi girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Rejenerasyon-20 projesinin makro ilkeleri arasında; girişimlerin, dijitalleşerek işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmalar yürütmeye devam etmesini sağlamak, sosyal işbirliğine dayalı daha geniş ekosistemler oluşturmak, çevik, elastik, dijital iş yeri modelleri kullanmak, işin niteliğine ve türüne ve gerekli ilgili becerilere bağlı olarak evden ve ofisten çalışmanın en iyi kombinasyonunu sağlamak ve teknoloji destekli uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olarak değer odaklı, proaktif girişimler ortaya çıkartılmasına destek olmak yer alıyor.

Teknopark İstanbul; 95'i aşkın girişimci grubuna ve aralarında; Aselsan, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi firmaların yer aldığı 311 şirkete ev sahipliği yapıyor.