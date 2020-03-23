BİST83.492-2,69EURO7,050,42USD6,600,68ALTIN316,030,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı
    ABONE OL
    23.03.2020 - 12:38 |

    Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının ateş gücünü artıracak "yeni nesil tank avcılarının" ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi takvime uygun şekilde ilerliyor.

    Geçen yılın sonunda pilot üretim dönemi kapsamında 2 Kaplan Silah Taşıyıcı Araç teslimatı yapılırken, seri üretim döneminin ilk kafile teslimatında Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

    Projede, paletli ve tekerlekli olmak üzere 2 farklı araç kullanılıyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan-10'u paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulelerinde Kornet-E ve ROKETSAN'ın OMTAS füzeleri kullanılacak.

    Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

    Kaplan, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmasının yanı sıra mayın ve zırh korumasının bulunması ve düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.

    Proje kapsamında FNSS tarafından toplam 260 Kaplan ve Pars üretilecek.

    Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kredi ödemeleri ertelendi mi? Hangi banka kredi ödemelerini erteledi? Dört bankadan flaş karar!

    Kredi ödemeleri ertelendi mi? Hangi banka kredi ödemelerini erteledi? Dört bankadan flaş karar!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber