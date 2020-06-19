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    HaberlerTeknoloji Haberleri Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da can oluyor
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    19.06.2020 - 11:36 |

    Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da can oluyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da can oluyor

    Varank, Twitter hesabından, Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görselli mesajını paylaştı.

    "MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

    "Hiçbir Kovid-19 hastası tedaviden mahrum kalmayacak"

    Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

    Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu. 

    Samsun'daki bir evin çatısında 25 leylek yaşıyorSamsun'un Alaçam ilçesinde Metin Demirtaş'ın 3 katlı evinin çatısında, yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Samsun- Sinop Karayolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalarda bulunan leylekleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
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