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    HaberlerTeknoloji Haberleri Ücretsiz yazılım eğitimleri başlıyor
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    18.05.2020 - 10:20 |

    Ücretsiz yazılım eğitimleri başlıyor

    Ücretsiz yayınlar yapacak online eğitim platformu Class-20’nin ilk yazılım eğitimi, 19 Mayıs 2020 Salı günü genç yazılımcılara ve yazılıma ilgi duyan herkese yönelik olacak.

    Ücretsiz yazılım eğitimleri başlıyor

    Yazılım, tasarım, sosyal medya, dijital pazarlama ve sadakat uygulamaları konularında markalara hizmet veren Markakod tarafından geliştirilen online eğitim platformu Class-20 yayınlarına başlıyor. Haftalık yayınlar yapacak Class-20; dijital pazarlama, sosyal medya ve tasarımın yanı sıra yazılım alanında da düzenleyeceği interaktif workshopla girişimcilerin yanı sıra marka sahiplerine, KOBİ’lere, sektör profesyonellerine, öğrencilere ve yeni mezunlara ücretsiz eğitimler verecek.

    Sıradaki eğitim yazılıma ilgi duyan herkese

    Anneler Günü özelinde ilk eğitimini sosyal medya alanında yapan platformun sıradaki online eğitimi, 19 Mayıs 2020 Salı günü genç yazılımcılara ve yazılıma ilgi duyan herkese yönelik olacak. Markakod CTO’su Ömer Demircan “NodeJS / Sıfırdan Backend Stack Kurulumu” konusunda eğitim verecek.

    Ahmet Göker: “Yazılıma ilgi duyan herkesi bekliyoruz”

    Ücretsiz online eğitim platformu Class-20 ile ilgili bilgi veren Markakod CEO’su Ahmet Göker: “Tüm dünyada günlük hayatı ve alışkanlıkları değiştiren COVID-19 salgını döneminde uzun süredir evden çalışıyoruz. Bu süreci daha verimli geçirebilmek adına, tüm sektöre değer katacağına inandığımız Class-20 workshoplarını düzenlemeye karar verdik. Yazılım alanda çalışan, tasarlayan, üreten, uygulayan, raporlayan, analiz eden, kodlayan herkesi Class-20’ye bekliyoruz.” dedi.

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