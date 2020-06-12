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    HaberlerTeknoloji Haberleri Universal Robots dünyanın en büyük sanal fuarına imza atıyor
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    12.06.2020 - 13:23 |

    Universal Robots dünyanın en büyük sanal fuarına imza atıyor

    Kolaboratif robotlar ile ilgili Dünyanın En Büyük Sanal Konferans ve Fuarı olan “WeAreCOBOTS” 16-18 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kolaboratif robotlar ve endüstriyel otomasyon alanında dünyanın önde gelen uzman konuşmacıların ve stantların olacağı bu fuarda, üretim süreçlerinde insanlar ve robotlar arasındaki iş birliği potansiyelini vurgulanarak gelecekte otomasyonda yeni normal ve otomasyonda uygulama zorluklarının çözümleri uzman konuşmacılar tarafından anlatılacak ve canlı tanıtımlarla paylaşılacak.

    Universal Robots dünyanın en büyük sanal fuarına imza atıyor

    Covid-19 sürecinde dünyada fuar sektörünün kökten değişmesiyle birlikte Danimarkalı cobot lideri Universal Robots (UR) bir ilke imza atıyor. 16-18 Haziran tarihleri arasında üç gün boyunca saat 11.00-17.00 saatleri arasında, Dünyanın En Büyük Sanal Cobot Konferans ve Fuarı “WeAreCOBOTS” etkinliğine ev sahipliği yapacak. 30’dan fazla stant ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen uzman 50 konuşmacısının yer alacağı bu etkinlik, internet üzerinden ücretsiz kaydolunarak takip edilebilecek. Etkinlikte tüm sektörlerden katılımcılar, sanal stantlara göz atma, cobot uzmanlarının katılacağı ilham veren konuşmalara katılma ve kolaboratif otomasyonun sunduğu sayısız fayda hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakalayacak. 

    Nisan ayında Almanya’da türünün ilk örneği olan benzer bir çevrimiçi fuar düzenleyen Universal Robots, “WeAreCOBOTS”da İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere beş dilde otomasyon alanında uzmanlardan ilham verici konuşmalar ve robotik otomasyona dair ipuçları verecek. Fuarda, otomasyon uzmanlarıyla çevrimiçi birebir görüşme yapma, montaj, paketleme, makine besleme gibi birçok canlı uygulamaları izleme, 'Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!' kitlerini ve UR+ ekosistemi bileşenlerini keşfetme fırsatı sunuluyor.

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