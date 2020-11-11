WhatsApp alışveriş özelliği nedir? WhatsApp'tan nasıl alışveriş yapılır?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.Engadget'ta yer alan habere göre, Facebook, WhatsApp için bir süredir test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor.

WHATSAPP ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ NEDİR, WHATSAPP'TAN NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR?

Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir işletmeye ait sohbet penceresinin üst kısmındaki alışveriş ikonunu yer alacak. Kullanıcılar buradaki ikona dokunarak WhatsApp'tan hiç çıkmadan online alışveriş yapabilecek.Kullanıcılar inceledikleri ürünler hakkında işletme ile aynı pencere üzerinden iletişime de geçebilecek.