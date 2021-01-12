WhatsApp son dakika haberleri: WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal mi oldu?

Her akıllı telefon kullanıcısının hafızasında yer aldığı WhatsApp uygulaması gün içinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Kimi mesajlaşma, arama, ses kaydı özelliklerini kullanırken, kimi ise anlık durum ve fotoğraf paylaşma özelliğine ilgi gösteriyor. Dünya çapında popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir sözleşme yayınladı ve kabul etmedikleri takdirde 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacaklarını belirtti. WhatsApp kullanıcıları ise detaylı bilgi edinmek için arayışa koyuldu. Peki WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu? İşte whatsapp uygulaması ile ilgili son dakika haberler...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız.

Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ?

WhatsApp tarafından kullanıcılara gönderilen ve kişisel bilgilerin Facebook tarafından işlenmesi için onay isteyen gizlilik sözleşmesinin iptal edildiği ve şirketin geri adım attığına yönelik iddialar sosyal medyada yer aldı. Ancak şirketten ya da öne sürülen kaynaktan henüz bir açıklama gelmedi. Sözleşmenin iptal edilmiş olması şu an için söz konusu değil.

WHATSAPP'A İNCELEME

Son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bugünkü toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.

WHATSAPP'TAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre, WhatsApp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.