WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, nasıl iptal edilir?

WhatsApp kullanıcıları gün içinde ekranına birden düşen WhatsApp sözleşmei ile karşılaştı. Ardından sözleşme hakkında arayışa geçen WhatsApp kullanıcıları, WhatsApp sözleşmesi nedir, kabul edilir mi, nasıl iptal edilir sorularını bir bir araştırmaya başladı. Son dakika haberlere göre ise WhatsApp, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini kaybetti. İşte WhatsApp sözleşmesi hakkında merak edilenler...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklanmıştı. Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacak.

WHATSAAP SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLİR Mİ?

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını söylüyor. (TRT Haber)

WHATSAPP PAYLAŞTI

Özel hayatınıza saygılı olmak DNA’mızda var. WhatsApp’ı kurduğumuz günden beri, hizmetlerimizi güçlü gizlilik prensiplerini göz önünde tutarak geliştirdik. Güncellenen Hizmet Koşullarımız ve Gizlilik İlkemizde şunları bulacaksınız:

Verilerinizi Nasıl İşlediğimize İlişkin Ek Bilgiler.



Güncellenen Koşullarımız ve Gizlilik İlkemiz, verilerinizi işlememizin yasal temeli ve gizliliğe olan bağlılığımız dahil, verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin daha fazla bilgi sunmaktadır. Örneğin, daha yakın tarihli ürün özellikleri ve işlevsellikleri, verilerinizi emniyet, güvenlik ve bütünlük için nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi ekledik ve kullanıcı ayarlarına, Yardım Merkezi makalelerine ve bilgilerinizi nasıl yönetebileceğinize ilişkin daha fazla doğrudan bağlantı ekledik.



İşletmelerle Daha İyi İletişim. Birçok işletme, müşterileriyle iletişim kurmak için WhatsApp’a güveniyor. Sizinle WhatsApp’ta olan iletişimlerini saklamalarına ve daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için Facebook veya üçüncü taraflardan yararlanan işletmelerle birlikte çalışıyoruz.



Bağlantı Kurmayı Kolaylaştırma. Facebook Şirketlerinin parçası olan WhatsApp, Facebook’un uygulama ve ürün ailesi genelinde deneyimler ve entegrasyonlar sunmak üzere Facebook ile işbirliği yapmaktadır.

DİĞER MESAJLAŞMA UYGULAMALARINA İLGİ ARTTI

WhatsApp, gizlilik sözleşmesini yeniledi, kullanıcıların karara tepkisi gecikmedi. Popüler mesajlaşma uygulaması liderliği rakiplerine kaptırdı. Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, indirilme sayılarında zirveye Telegram yerleşti. Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sahibi olduğu Signal uygulaması 2'nci sırada yer aldı. WhatsApp ise tepki çeken kararının ardından 3'üncü sıraya geriledi.

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da Telegram ilk sıraya yükseldi. WhatsApp, ikinciliğe gerilerken onu yerli uygulama BiP takip etti. WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu.

Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i yükledi.