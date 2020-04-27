Wi-Fi 7 ortaya çıktı! İşte ilk bilgiler...

Şu an yaygın olarak kullanılan Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 5, yani halihazırda piyasada olan Wi-Fi 6 bile yaygın bir şekilde kullanılmıyorken, Wi-Fi 7 hakkında ilk bilgiler geldi.

Wi-Fi 6 802.11 ax, Wi-Fi 5 yani 802.11 ac'den yüzde 40 oranında hızlı çalışıyor. Fakat günümüzde hala Wi-Fi 6 teknolojisi yaygın değil. Hız farkının yanı sıra güç tüketimi konusunda da Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten daha verimli çalışıyor. Yani yeni teknoloji hem güç tüketimini azaltırken, hem de veri aktarım hızında büyük bir seviye de önde. Tüm bunların dışında daha fazla cihaz desteği, geniş bant frekansı ve WP3 güvenlik protokolü sayesinde Wi-Fi 6 önemli bir teknoloji.

Wi-Fi 7 ile ortaya çıkan bilgilerde 802.11 standardı hala geliştiriliyor. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen MU-MIMO teknolojisi aynı anda çalışmak için 8 veri akışını destekliyor. Gelenekselleşen ve hali hazırda kullanılan teknolojilerde 2.4 ve 5 GHz frekanslarının yanı sıra Wi-Fi 7 ile birlikte 6 GHz freakansı da desteklenebilir.

6 GHz frekans sayesinde 5 GHz'de yaşanan aksaklıkların önüne geçilip daha stabil bir performans vermesi de bekleniyor. 1024-QAM sinyal yönetimini kullanan Wi-Fi 6'nın yanı sıra Wi-Fİ 7'de 4096-QAM modülünün kullanılması ve 30 GBps hıza erişmesi bekleniyor.