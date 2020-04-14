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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yeni emoji güncellemesi Corona virüs nedeniyle ertelendi!
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    14.04.2020 - 15:04 |

    Yeni emoji güncellemesi Corona virüs nedeniyle ertelendi!

    Tüm dünyayı saran Corona virüs, bir çok etkinliğin ve tanıtımın iptal edilmesine neden olmuştu. Etkinliklerin yanı sıra, şimdi de yeni emoji güncellemesinin Corona virüs nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

    Yeni emoji güncellemesi Corona virüs nedeniyle ertelendi!

    Unicode Consortium, 2021 yılının Mart ayında piyasaya sunmayı planladığı Unicode 14.0 güncellemesini altı ay erteleme kararı aldığını açıkladı. Bu ertelemeyle birlikte Unicode 14.0 güncellemesi 2021 yılının Eylül ayında yayınlanacak. Güncellemenin ertelenme nedeni ise Corona virüs salgını.

    Normal şartlar altında ilk baharda sunulan güncellemenin sonrasında, yeni emojiler sonbaharda telefonlara geliyordu. Bu ertelemeyle birlikte yeni emojileri 2022 yılının ilkbahar aylarına kadar bekleyebiliriz.

    Unicode Consortium Emoji Alt Komitesi, karakter tekliflerini 15 Haziran'da kabul etmeye başlıyor ve bu zaman dilimi 1 Eylül 2020'ye kadar devam ediyor. Bu yıl içinde sunulan karakterler için bir değişiklik söz konusu olmadığını ekleyelim.

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