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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yeni evrensel kablo bağlantısı Thunderbolt 4 geliyor!
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    09.07.2020 - 11:32 |

    Yeni evrensel kablo bağlantısı Thunderbolt 4 geliyor!

    Intel, yeni nesil Thunderbolt 4 hakkında yeni ayrıntıları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Thunderbolt 4 dört bağlantı noktası ve 2 metreye kadar universal kablolara sahip olacak. Intel Thunderbolt 4 girişinin yaygın hale gelmesini amaçlıyor. Yeni giriş için bazı sertifikalar sunan Intel, portların kullanılabileceği pek çok nokta sunuyor.

    Yeni evrensel kablo bağlantısı Thunderbolt 4 geliyor!

    Intel'in Thunderbolt 4'ü ilk kez entegre edecek ürün ise “Tiger Lake” adlı mobil PC işlemcileri olacak. Intel ayrıca yüzlerce cihazla uyumlu Thunderbolt 4 denetleyici 8000 serisini de duyurdu

    Intel’in Client Connectivity Birimi Genel Müdürü Jason Ziller “Thunderbolt, tüketicilere çeşitli alanlarda lider bir bağlantı standardı sunuyor. Thunderbolt 4 basitlik, yüksek performans ve güvenilirlik ile geliyor. Thunderbolt 4'ün gelişi Intel'in PC ekosistemini gerçekten evrensel bağlantı çözümlerine doğru ilerletiyor ” şeklinde konuştu.

    Bilgisayarları tek bir USB Type-C bağlantı noktasının basitliğiyle veri, video ve güce bağlayacak Thunderbolt 4'ün yeni özellikleri harika deneyimler sunacak, BT müşterilerinin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu verimlilik artışını sağlayacak.

    Thunderbolt teknolojisi USB Tip-C kabloları veya özel kablolar üzerinden 40Gbps seviyelerine kadar aktarım hızları sunuyor. 40 Gbps’lık bağlantıyı kanallara ayırmak mümkün olabilecek.

    Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde pazarda olacak.

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