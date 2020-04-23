Zoom güvenlik özelliklerini güncellendi! Artık çok daha güvenli....

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) yaptığı açıklamayla yeni sürümü Zoom 5.0 için etkili güvenlik geliştirmelerini tanıttı. Şirketin platform üzerindeki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak geliştirmek için hazırladığı 90 günlük planda bir kilometre taşı olarak görülen yeni sürüm, kazandığı 256-bit GCM şifreleme desteği ile görüşme verileri üzerindeki korumayı ve müdahalelere karşı direnci artıracak.

Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “90 günlük planımızda bu adıma ulaştığımız için gurur duyuyorum, ancak bu sadece başlangıç. Bugüne dek her zaman müşteri mutluluğu üzerine odaklandık. Onlara en güvenli platformu sağlamak üzerinde değişmez odağımızla müşteri mutluluğunun yanına güveni de ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

IDC Research Sosyal, Topluluk ve Ortak Çalışma Alanları Direktörü Wayne Kurtzman, “Zoom, güvenlik ve gizlilikle ilgili kuşkularla karşılaştığında, CEO’larının haftalık ve herkese açık brifingler vermesi de dahil olacak şekilde, bu zorluklara hızlı ve herkese açık olarak yanıt verdi. Ayrıca Zoom, görüşmelerle ilgili varsayılan ayarları değiştirerek gizlilik endişelerini gideren eylemler almakta hızlı davrandı ve 90 günlük planı ile daha kapsamlı bir eylem planı hazırladı ve açık bir iletişim kurdu” dedi.

Zoom GPO’su Oded Gal ise konuyu şöyle değerlendirdi: “Kullanıcılarımızın gizliliği ve platformumuzun güvenliği için bütünsel bir bakışa sahibiz. Ağımızdan özelliklerimize ve kullanıcı deneyimimize kadar her konuyu sıkı bir incelemeden geçiriyoruz. Arka tarafta AES 256-bit GCM şifrelemesi, müşterilerimizin taşınmakta olan verilerindeki güvenliğinde çıtayı yukarı taşıyacak. Ön yüzde ise bana en büyük heyecanı, görüşme menü çubuğunda yer alan Güvenlik simgemiz veriyor. Bu sayede var olan ve yeni güvenlik özelliklerimiz toplantı yöneticilerinin önüne geliyor ve görüşmelerin merkezinde toplanıyor. Milyonlarca yeni kullanıcımız bu sayede görüşmelerindeki önemli güvenlik kontrollerine anında ulaşabilecekler”

Zoom 5.0’daki değişiklikler



Ağ:

AES 256-bit GCM şifrelemesi: Zoom,AES 256-bit GCM şifreleme standardına geçiş yaparak taşınan görüşme verileri için artan koruma ve müdahalelere karşı direnç sağlıyor. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi kullanan Zoom 5.0, tüm hesaplarda GCM özelliği açıldığında etkin olacak. Sistem genelinde hesapların etkinleştirilmesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Zoom,AES 256-bit GCM şifreleme standardına geçiş yaparak taşınan görüşme verileri için artan koruma ve müdahalelere karşı direnç sağlıyor. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi kullanan Zoom 5.0, tüm hesaplarda GCM özelliği açıldığında etkin olacak. Sistem genelinde hesapların etkinleştirilmesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Veri yönlendirmesi kontrolü: Hesap yöneticileri, kendi yönettikleri görüşmeler ve webinar’lar için hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde hangi veri merkezi bölgesinden gerçek zamanlı trafik geçeceğini seçebilecekler.

Kullanıcı deneyimi ve kontroller

Güvenlik simgesi: Daha öncegörüşme menülerinden erişilebilen Zoom güvenlik özellikleri, artık gruplanarak bir araya geldi ve kullanıcı arayüzündeki görüşme menü çubuğundaki Güvenlik simgesine tıklanarak erişilebiliyor.