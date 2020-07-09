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    HaberlerTeknoloji Haberleri Zoom yeni üyeliğini hayata geçirdi!
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    09.07.2020 - 15:35 |

    Zoom yeni üyeliğini hayata geçirdi!

    Donanım üyeliği hizmetini başlatan Zoom, kurumsal çözümler için Zoom Phone ve Zoom Room hizmetlerini sunmaya başladı.

    Zoom yeni üyeliğini hayata geçirdi!

    Koronavirüsle birlikte hem kullanım hem de değer açısından yükselişe geçen Zoom, şirketlerin video konferans görüşmelerindeki kaynakların tamamından faydalanabilmesi için "Zoom Hardware as a Servise" (Haas) Türjçe ismiyle "Hizmet Olarak Zoom Donanımı"nı duyurdu.

    Firma donanım Firma, donanım hizmeti sunabilmek için DTEN, Neat, Poly, Yealink gibi üçüncü parti donanım üreticileriyle birlikte çalışmaya başladı. Zoom'ın internet sitesine göre, Zoom Phone'daki tarifeler farklı fiyat seçenekleri ile karşımıza çıkarken, ayda 5,99 dolar ile 60 dolar arasında olacak. Zoom Rooms tarafında ise fiyatlar aylık 75 dolar ile 200 dolar arasında değişiyor.

    Kedinin serçe avıSivas’ın Zara ilçesinde kedinin otomobilin ön aksamına giren serçeyi yakalama anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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