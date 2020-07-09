Zoom yeni üyeliğini hayata geçirdi!

Koronavirüsle birlikte hem kullanım hem de değer açısından yükselişe geçen Zoom, şirketlerin video konferans görüşmelerindeki kaynakların tamamından faydalanabilmesi için "Zoom Hardware as a Servise" (Haas) Türjçe ismiyle "Hizmet Olarak Zoom Donanımı"nı duyurdu.

Firma donanım Firma, donanım hizmeti sunabilmek için DTEN, Neat, Poly, Yealink gibi üçüncü parti donanım üreticileriyle birlikte çalışmaya başladı. Zoom'ın internet sitesine göre, Zoom Phone'daki tarifeler farklı fiyat seçenekleri ile karşımıza çıkarken, ayda 5,99 dolar ile 60 dolar arasında olacak. Zoom Rooms tarafında ise fiyatlar aylık 75 dolar ile 200 dolar arasında değişiyor.