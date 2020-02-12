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SaÄŸlÄ±k teknolojilerinde yaÅŸanan geliÅŸme ve yenilikler konusundaki teknoloji haberleri biz insanlara umut oluyor. Åžimdi de saÄŸlÄ±k durumumuzun tespiti konusunda yeni bir adÄ±m atÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±yor. ArtÄ±k terimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile de saÄŸlÄ±k kontrolleri yapÄ±lÄ±yor olacak. Peki nasÄ±l yapÄ±lacak? Insan terinden Hangi saÄŸlÄ±k bulgularÄ± saklanabilecek? Haberimizde...

Teri le SaÄŸlÄ±k Analizi NasÄ±l YapÄ±lacak?

BirÃ§oÄŸumuz dÃ¼zenli olarak; bazÄ±larÄ±mÄ±z da ihtiyaÃ§ duyduÄŸunda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yaptÄ±rÄ±yoruz. SaÄŸlÄ±k kontrollerimizde en sÄ±k kullanÄ±lan yÃ¶ntemler de genellikle kan ve idrar tahlilleri oluyor. Teknolojinin geliÅŸimi ile birlikte ise bu yÃ¶ntemlere bir yenisi daha ekleniyor. Gelecek gÃ¼nlerde insan terinden de bazÄ± analizler yapÄ±labiliyor olacak.

Mevcutta kullanÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrol yÃ¶ntemleri bazÄ± zamanlarda yeterli ve pratik olamayabiliyor. SaÄŸlÄ±k teknolojileri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar ise bu yÃ¶ntemlere alternatif fikirler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kaliforniya Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± tarafÄ±ndan insan teri ile saÄŸlÄ±k tespiti yapÄ±labileceÄŸine yÃ¶nelik Ã¶nemli bir fikir ortaya atÄ±ldÄ±.

Mevcuttaki kan ve idrar tahlilleri dÄ±ÅŸÄ±nda daha hÄ±zlÄ± ve yeterli Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmeyi amaÃ§layan bilim insanlarÄ±; insan teri ile saÄŸlÄ±k tespiti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yeni bir yÃ¶ntem geliÅŸtirdiler. Bu yÃ¶ntem ile insan teri gÃ¶zlemleniyor; kiÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nemli bilgiler ve ipuÃ§larÄ± sunuyor. Analiz sonucunda kiÅŸinin vÃ¼cudundaki yorgunluk, susuzluk gibi bazÄ± sorunlar hemen tespit edilebiliyor.

Ä°nsan Terinden Neler AnlaÅŸÄ±lacak?

Insan teri ile saÄŸlÄ±k analizi yapabilmek iÃ§in bazÄ± sensÃ¶rlerden faydalanÄ±lÄ±yor.Â Bu sensÃ¶rler iÃ§erisinde de bazÄ± mikroskobik tÃ¼pler bulunuyor. SÃ¶zkonusu tÃ¼pler hem deri Ã¼zerindenÂter almaya yarÄ±yor; hem de vÃ¼cuttaki bazÄ± durumlarÄ± saptamayÄ± saÄŸlÄ±yor. TÃ¼pler iÃ§erisinde bulunan ter sayesinde kiÅŸinin susuzluk ve yorgunluk durumu gibi tespitlerde bulunulabiliyor. AyrÄ±ca tÃ¼plerin dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan bazÄ± sensÃ¶rler sayesinde de vÃ¼cuttaki metabolitler tespit edilebiliyor.

Mevcut yÃ¶ntemlere ek olarak zahmetsiz ve hÄ±zlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlamayÄ± amaÃ§layan insan teri ile saÄŸlÄ±k analizi sayesinde aslÄ±nda terinin sahip olduÄŸu bilgiler de Ã§Ã¶zÃ¼lebilmiÅŸ olacak. TÃ¼m bu bilgiler ise insanlarÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±ndaki tespitlerde kullanÄ±labilecek.

Bu yeni saÄŸlÄ±k tespiti yÃ¶ntemi konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalar ve testler sÃ¼rÃ¼yor. YapÄ±lan testler ise insan teri ile saÄŸlÄ±k analizine dair olumlu sonuÃ§larÄ± gÃ¶steriyor. Bu sayede vÃ¼cudun kaybettiÄŸi sÄ±vÄ± miktarÄ± hemen tespit edilebiliyor, AyrÄ±ca Ã§ok daha kapsamlÄ± saÄŸlÄ±k bilgilerine de ulaÅŸÄ±labiliyor. SÃ¶z konusu yÃ¶ntemi Ã¶zellikle diyabet hastalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli derecede fayda yaratacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler ve bu gibi teknoloji haberleri insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸine dair umut veriyor. Bu gibi yeni yÃ¶ntemlerin nasÄ±l yaygÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ± ve ne zaman gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zda kullanabileceÄŸimiz ise merak konusuâ€¦

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