Tesla 7 günlük koşulsuz şartsız iade politikasından vazgeçti

Tesla, son birkaç yılda bu politikayı uygulamaya başlamıştı. Kullanıcılar hiçbir sebep sunmadan aldıkları araçları 7 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade edebiliyordu.zBu da Tesla firmasına güven duyulmasını sağlıyordu.

Şirketin poliçelerinde şöyle bir madde vardı:

Bir Tesla sahibi olmak, var olan en gelişmiş, en performanslı ve en güvenli araçlardan birini kullandığınız anlamına gelir. Yeni aracınızla mutlu olduğunuzdan eminiz ve yeni Tesla’nızın tadını çıkarmanız için size zaman vermek istiyoruz. Bu poliçenin şartlarına bağlı olarak, eğer aracınızdan memnun kalmazsanız yedi (7) gün içinde iade edebilirsiniz.

Bu iade için firmanın yegane koşulları araçta hasar olmaması ve 1600 kilometreden az mesafe kat edilmesiydi.

Firmanın CEO’su Elon Musk, araçları pazarlarken bu koşulu potansiyel alıcılara reklam yapmak için sık sık kullanıyordu. Ancak bu politikadan sessiz sedasız bir şekilde vazgeçildi.

Firmanın destek sayfası artık kullanıcıları Tesla’nın genel destek sayfasına yönlendiriyor ve burada bu madde artık bulunmuyor.

Kullanıcıların artık araçlarını iade etmek istemeleri durumunda Tesla’nın servis bölümüyle irtibata geçmeleri gerekiyor.