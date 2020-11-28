Tesla ve VW arasında yeni elektrikli araç rekabeti

Batarya teknolojisindeki yeni gelişmeler sayesinde otomobil üreticileri artık elektrikli arabalarda daha yüksek performans, çok daha yüksek menzil ve daha düşük fiyat sunabiliyor. Böylece elektrikli arabalar çok daha fazla kişinin satın alabileceği fiyat düzeylerine inmeye başlayacak. Tesla ve VW, bu fiyat düzeylerinin öncüleri olmak için rekabet ediyor. Tesla, Eylül ayında ebat olarak daha küçük ancak uzun menzilli arabasını 25.000$ fiyatla 3 yıl içinde piyasaya süreceğini duyurmuştu. Volkswagen de bu artık bu rekabetin içinde.



Firmadan yapılan açıklamada küçük BEV (bataryalı elektrikli taşıt) projesi dahilinde mühendislerimiz, Polo ebatlarında ve sadece bataryayla çalışan bir aracı 24.000-30.000$ fiyat bandında piyasa sürmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ancak aracın piyasa sürülüş tarihi hakkında bir bilgi verilmedi.