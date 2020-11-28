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    HaberlerTeknoloji Haberleri Tesla ve VW arasında yeni elektrikli araç rekabeti
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    28.11.2020 - 11:35 |

    Tesla ve VW arasında yeni elektrikli araç rekabeti

    Elektrikli araçlar artık çok daha fazla kişi tarafından ulaşılabilecek. Tesla ve Volkswagen, 25.000 ila 30.000 dolara satılacak elektrikli araba projelerine yeşil ışık yaktı.

    Tesla ve VW arasında yeni elektrikli araç rekabeti

    Batarya teknolojisindeki yeni gelişmeler sayesinde otomobil üreticileri artık elektrikli arabalarda daha yüksek performans, çok daha yüksek menzil ve daha düşük fiyat sunabiliyor. Böylece elektrikli arabalar çok daha fazla kişinin satın alabileceği fiyat düzeylerine inmeye başlayacak. Tesla ve VW, bu fiyat düzeylerinin öncüleri olmak için rekabet ediyor. Tesla, Eylül ayında ebat olarak daha küçük ancak uzun menzilli arabasını 25.000$ fiyatla 3 yıl içinde piyasaya süreceğini duyurmuştu. Volkswagen de bu artık bu rekabetin içinde.

    Firmadan yapılan açıklamada küçük BEV (bataryalı elektrikli taşıt) projesi dahilinde mühendislerimiz, Polo ebatlarında ve sadece bataryayla çalışan bir aracı 24.000-30.000$ fiyat bandında piyasa sürmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ancak aracın piyasa sürülüş tarihi hakkında bir bilgi verilmedi.

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