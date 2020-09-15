BİST1.1070.00EURO8.910.30USD7.480.06ALTIN473.460.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak
    ABONE OL
    15.09.2020 - 09:20 | | AA

    TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak

    Çin merkezli ByteDance'in sosyal medya platformu TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği açıklandı.

    TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak

    Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'tan açıklama geldi.

    Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı.

    Açıklamada, "Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, teklifimizin TikTok kullanıcıları için iyi olacağından emindik" ifadesine yer verildi.

    Öte yandan, The Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı kaydedildi. Söz konusu haberde, anlaşmanın büyük olasılıkla doğrudan bir satış olarak yapılandırılmayacağı belirtildi.

    TRUMP 15 EYLÜL'DE YASAKLAYACAKLARINI DUYURMUŞTU

    ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

    Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

    Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

    Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi!

      'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi!

      Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

      Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

      Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

      Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

      Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

      Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

      Sıradaki Haber