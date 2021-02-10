Son dakika: Türkiye'den 'uzay' hamlesi! Bakan Varank'tan ayrıntıları açıkladı

Türkiye’nin yeni uzay planlarını açıklayan Varank, kaynak tahsisi ve kaynakların aktarılması için bütün uzay çalışmaları için milli uzay ajansının gerçekleştireceğini söyledi. TOGG hakkında da yöneltilen soruları yanıtlayan Bakan Varank, elektrikli araç noktasında Türkiye’nin tecrübesi yok ancak bu noktada teknolojiyi yakalamanın doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine vurgu yapıyor. Varank konuşmasının devamında, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." ifadelerini kullandı.

İHA’lar hakkında aynı stratejiyi benimsediğini belirten Bakan Varank, TOGG yatırımı gibi uzay yatırımının da bu noktada doğru zamanda doğru yatırımı yapıldığını söylüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan 10 uzay hedefini tek tek müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Erdoğan "Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir." dedi. Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı Rus ve ABD basınında da yankı uyandırdı.