Türkiye'nin yüzde 92,7’si cep telefonu kullanıyor

Medya takip kurumu Ajans Press, cep telefonu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre cep telefonu ile alakalı 2018 yılındaki basına yansıyan haber adedi 41 bin 290 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında internetin basında konuşulma sayısı ise 162 bin 116 saptandı. Gün geçtikçe internet kullanım oranı artarken basında yer alma oranında düşüş olduğu saptandı.Geçen yıl konuşulma sayısı 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

ERKEKLER DAHA ÇOK İNTERNET KULLANIYOR

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2010-2018 yılları arasına kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri raporu belli oldu. 2018 yılında Türkiye’nin yüzde 92,7’sinin cep telefonu kullandığı kaydedildi. İnternet kullananların oranı ise yüzde 71,0 olarak kaydedilirken, bu rakamın 2010 yılında sadece yüzde 37,6 olduğu saptandı. Cinsiyet bakımından incelendiğinde de internet kullanım oranı erkeklerde yüzde 78,2, kadınlarda ise yüzde 63,9 olarak belirlendi.