TUSAŞ'tan keşif uçaklarına kesintisiz hizmet

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hizmet veren AİKU'ların bakım, onarım ve destek faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu görevi 2018'den beri yürüten TUSAŞ, AİKU'ların bakım, onarım ve idame faaliyetleri, uçuşa gönderilmesi ve karşılanması, uçuş öncesi, arası, sonrası bakımların yapılması gibi konularda lojistik destek veriyor.

Dünya havacılık devleri için yapısal parçalar üreten ve Ar-Ge faaliyetlerini de sürdüren TUSAŞ, uçakların bakım, onarım ve idame faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde etkin görev icra eden uçaklar, arama-kurtarma, deprem ve sel gibi acil faaliyetler için de kullanılıyor.