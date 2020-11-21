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    HaberlerTeknoloji Haberleri Twitter hesabı yeni sahibine devredecek
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    21.11.2020 - 16:05 |

    Twitter hesabı yeni sahibine devredecek

    Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yapılan oy sayımlarına göre başkanlık yarışını diğer aday Joe Biden’a kaybeden Donald Trump’ın görevi halen devam ediyor.

    Twitter hesabı yeni sahibine devredecek

    Yeni başkan Joe Biden, görevi 20 Ocak 2021 tarihinde devralacak. Twitter da ABD başkanlarının hepsinin açıklama yapmak için resmi hesap olarak kullandığı @POTUS (Amerika Başkanı ifadesinin baş harfleri) adresini aynı tarihte Joe Biden’a devredecek.

    Bilindiği üzere Donald Trump’ın seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddiaları dur durak bilmeden artıyor. Twitter ise Trump’ın hesabı devretmeyi reddetmesi halinde bile kendilerinin hesabı yeni başkan Joe Biden’e verileceğini açıkladı. @VP, @FLOTUS ve @whitehouse gibi diğer resmi hükümet hesapları da Biden hükümetinin yönetimine teslim edilecek.

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