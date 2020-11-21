Twitter hesabı yeni sahibine devredecek

Yeni başkan Joe Biden, görevi 20 Ocak 2021 tarihinde devralacak. Twitter da ABD başkanlarının hepsinin açıklama yapmak için resmi hesap olarak kullandığı @POTUS (Amerika Başkanı ifadesinin baş harfleri) adresini aynı tarihte Joe Biden’a devredecek.



Bilindiği üzere Donald Trump’ın seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddiaları dur durak bilmeden artıyor. Twitter ise Trump’ın hesabı devretmeyi reddetmesi halinde bile kendilerinin hesabı yeni başkan Joe Biden’e verileceğini açıkladı. @VP, @FLOTUS ve @whitehouse gibi diğer resmi hükümet hesapları da Biden hükümetinin yönetimine teslim edilecek.