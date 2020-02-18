Üniversite öğrencileri için dijital güvenlik önlemleri

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Üniversite öğrencileri araştırmaları için akıllı telefonlardaki uygulamalardan Wi-fi’ye pek çok teknolojiden yararlanıyor. Hayatlarını online olarak yaşayan öğrencilerin siber güvenlik konusunda en ufak bir ihmalkarlığı siber saldırganların işini kolaylaştırabiliyor.

Uygulamaları resmi mağazalardan indirin

Kötü amaçlı yazılım bulaştırma yolları arasında en yaygın kullanılan araçlar uygulama veya oyunlar oluyor. Siber saldırganlar, üçüncü taraf bir siteden indirilen uygulama ya da oyunların içinde bulunan komuta kontrol sistemleriyle öğrencilerin bankacılık bilgilerine ulaşabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin resmi mağazalar dışında uygulama, oyun ya da filmleri indirmeme konusunda dikkatli olması gerekiyor.

Kimlik avı kampanyalarına dikkat edin

Sosyal medya ve e-postayı çok sık kullanan öğrencilerin gerçekçi durmayan kampanyalara ve ısrarcı e-postalara karşı tetikte olması gerekiyor. Özellikle okula dönüş dönemlerinde öğrencileri hedef alan siber saldırganlar, gerçekte olmayan bir satın alma işlemi yapılması için ısrar eden sahte mesajlar gönderiyorlar. Bilmedikleri linklere tıklayan, merakına yeni düşük öğrenciler siber saldırılara maruz kalabiliyor.

Ewin Twin’e dikkat edin

Bilgisayar ve telefonun yalnızca bir kablosuz ağın “adını” veya ESSID’sini göreceği gerçeğinden yararlanarak çalışan Wi-Fi saldırı türü Ewin Twin ile son dönemlerde sıklıkla karşılaşılıyor. Öğrencilerin bu tür saldırılardan korunmak için VPN yüklemeleri ve cihazlarını otomatik katılıma kapatmaları gerekiyor.

Sosyal medya varlığınızı yeniden düşünün

Genç kesimin çoğu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Birçok genç sosyal medya konusunda baskı altında hissederek sosyal ağda bir hesaba sahip oluyor. Sosyal medya kullanımında tüm özel bilgileri paylaşmak oltalama saldırılarına maruz kalmak anlamına gelebiliyor.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı seçin

Bankalar ve finansal kurumlar iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanıyor. Bu sayede ek güvenlik önlemi alınabiliyor. Öğrencilerin internet bankacılığı gibi kritik öneme sahip işlemlerinde iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanması önem taşıyor.

Güncelleme ve yedekleme yapın

Güncellenmiş sürücüler yeni özelliklerle gelir. Bu nedenle öğrencilerin yazılım güncellemesi yapması siber güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Harici sabit diskler, USB depolama cihazları ve bulut ortamları gibi yedekleme seçenekleri de kişisel bilgileri korumak için alınması gereken önlemler arasında bulunuyor.