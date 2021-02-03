Üniversitelilerin '1,5 Adana Roket Takımı' 6 kilometre menzilli roket geliştirdi

Elektrik-Elektronik ile Makine Mühendisliği bölümleri öğrencileri, uzaya roket gönderme hayallerini gerçekleştirebilmek adına 2018 yılında "1,5 Adana Roket Takımı"nı kurdu.

Zamanla çalışmalarını derinleştiren ve Milli Teknoloji Hamlesinden esinlenen öğrenciler, üniversitedeki atölyelerinde 6 kilometre menzile ulaşan roket geliştirdi.

Gençler, geliştirdikleri roketi gerekli izinleri aldıktan sonra Tuz Gölü'nde denedi ve başarılı sonuçlara ulaştı.

Roketle, TEKNOFEST'e katılıp şampiyon olmayı hedefleyen genç mühendis adayları, çalışmalarını üniversite bünyesindeki atölyelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sürdürüyor.

"YÜKSEK İRTİFA ROKETİ YAPTIK"

Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Ali Kaya, AA muhabirine, Tuz Gölü'nde yapılan roket atışlarında başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Takım ruhuyla çalışarak daha fazla başarı elde etmek istediklerini belirten Kaya, "Bu roketlerin öncelikle tasarımını yaptık ve analizlere başladık, doğru sonuçlara ulaştıktan sonra üretimini tamamladık." dedi.

Kaya, ilk roket atışını 2019'da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "6 kilometre menzile ulaşabilen 3 metre boyunda yüksek irtifa roketi yaptık. Biz üretmeyi seven ve Milli Teknoloji Hamlesine destek veren gençleriz. Büyüklerimizden bize destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve takım üyesi Hüseyin Karaduman da roketlerinin, atmosfer araştırmalarına ve uydu çalışmalarına katkı sağlayabileceğini anlattı.

Çalışmalarını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Karaduman, "Ülkemizde uzay çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte genç Türk mühendislerin bu alanlara yönlenmesi ve Türk uzay araştırma sanayisinin geliştirilmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Karaduman, küçük yaşlardan itibaren roketlere ilgi duyduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uydularımızı atmosfere gönderirken roketleri kullanıyoruz ve bizim yaptığımız model roketçilik bunun ilk aşaması oluyor. Model roketçilikte bu işin teknik detaylarını tam olarak öğrenip ileride süper güç roketlerine geçmek istiyoruz. İleride biz de kendi uydumuzu uzaya gönderecek roketler üretebiliriz, asıl amacımız bunu başarmaktır."