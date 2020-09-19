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    19.09.2020 - 09:23 |

    Uzaydan nefes kesen kare

    208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanın birleştirilmesiyle oluşturulan uzay fotoğrafı yayınlandı.

    Uzaydan nefes kesen kare

    Bilim dünyası Stellina teleskobu ile çekilen kareyi konuşuyor.

    Söz konusu kare ile Karina Bulutsusu başta olmak üzere Koşan Tavuk Bulutsusu, Özgürlük Heykeli Bulutsusu, İnci Kümesi fotoğraflandı.

    Bilim insanları bu görüntüyü elde etmek için 208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanı birleştirdi.

    Birleştirilmiş fotoğraf, 2021 STELLINA güncellemesinde mevcut olacak bir özellik olan ‘Otomatik Mozaikleme’yi göstermek için oluşturuldu.

    Fotoğrafta yer alan bölge gezegenimiz Dünya'ya yaklaşık 7 bin ışık yılı mesafede bulunuyor.

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