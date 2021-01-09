Vatandaş evinden ulaştı! 6.5 milyon...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine, salgının ortaya çıkmasıyla "Kovid-19 Çalışma Eylem Planı" ile uzaktan çalışma programına geçtiklerini ve yapılan çalışmaları anlattı.

Bu süreçte, 285 bin belgenin özetini, dizin ve sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Ünal, 211 bin 700 belge ve 6,5 milyon dijital görüntü sayfasının da görüntü kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Dijitalleştirme çalışmaları sürüyor

Ayrıca Cumhuriyet dönemine ait 63 adet yeni fonun da araştırmaya açılmaya hazır hale getirildiğini dile getiren Ünal, "Bu süreçte dijitalleştirme çalışmalarına da ara verilmedi ve toplam 4 milyon 500 bin belgenin dijitalleştirme çalışmaları da tamamlandı." bilgisini verdi.

Ünal, "Belgeler evimizde" sloganıyla 1300'lü yıllardan başlayıp 2000'lere kadar uzanan 30 milyon üzerindeki dijitalleştirilmiş belgeyi, öğrenmeye meraklı vatandaşların tek tıkla ulaşabileceği mesafeye taşıdıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Böylelikle insanımız, Devlet Arşivleri Başkanlığı resmi sitesini ziyaret ettiğinde, Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden bahse konu belgelerin tamamını, salonlarımıza gelmeden görebiliyor. Ayrıca evlerinde, oturdukları yerden talep ettikleri belgelerin, 'belge görüntü' ücretini ödeyerek, bilgisayarlarına indirebiliyor. 'Belgeler evimizde' sloganıyla başlattığımız uygulama ile bugüne kadar 550 bin 234 kişi, sisteme giriş yapmış ve 6 milyon 500 bin belgeyi inceleyip, 560 bin belge görüntüsünü de salonlarımıza gelmeden satın almıştır."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak insan odaklı hizmet anlayışlarını her koşulda sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Belgelere en çok ilgi öğrencilerden

Tarihi belgelere en çok ilgi ise yüzde 31 oranda lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden geldi.

Öğrencileri, aralarında öğretmen, hakim, savcı ve doktorların da yer aldığı kamu görevlileri ile akademisyenler ve serbest meslek sahipleri takip etti.