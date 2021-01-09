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    HaberlerTeknoloji Haberleri Son Dakika: WhatsApp zirvedeki yerini kaybetti
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    09.01.2021 - 17:00 |

    Son Dakika: WhatsApp zirvedeki yerini kaybetti

    Kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşma kararı, WhatsApp'a ilginin kısa sürede düşmesine neden oldu. WhatsApp, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini kaybetti.

    Son Dakika: WhatsApp zirvedeki yerini kaybetti

    WhatsApp, gizlilik sözleşmesini yeniledi, kullanıcıların karara tepkisi gecikmedi. Popüler mesajlaşma uygulaması liderliği rakiplerine kaptırdı. Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, indirilme sayılarında zirveye Telegram yerleşti. Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sahibi olduğu Signal uygulaması 2'nci sırada yer aldı. WhatsApp ise tepki çeken kararının ardından 3'üncü sıraya geriledi.

    Android'in uygulama mağazası Play Store'da da Telegram ilk sıraya yükseldi. WhatsApp, ikinciliğe gerilerken onu yerli uygulama BiP takip etti. WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu.

    Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i yükledi. 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler WhatsApp'ı kullanamayacak. Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklanmıştı. Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacak.

    Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını söylüyor. (TRT Haber)

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