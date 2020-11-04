Whatsapp’ın hafızada en çok yer tutan mesajını tespit etme

Whatsapp’ın telefonunuzda en çok yer tutan mesajlarını görmek için uygulamanız gereken adımlar şunlar:

1: Uygulamayı açıp ekranın kenarındaki üç nokta simgesine dokunun. Açılan menüden Seçenekler’i seçin.

2: Açılan menüden Veri ve Depolama seçeneğini seçin.

3: Depolama Kullanımı seçeneğini seçin. Burada kişi listenizdeki konuşmaları hafızada kapladıkları yere göre listelendiğini göreceksiniz. Dilediğiniz kişiyi seçerek o konuşmada ne kadar fotoğraf, video, gif ve diğer dosyaların kullanıldığını görebilirsiniz. Whatsapp, bu pencerenin altında cihazınızın belleğinde yer açma seçeneği de vermektedir.