04.11.2020 - 12:26 |
Whatsapp’ın hafızada en çok yer tutan mesajını tespit etme
Whatsapp, günümüzde cep telefonlarında en yaygın kullanılan uygulamalardan biri. Uygulamanın sahibi Facebook şirketi, dünya çapında günde 100 milyar mesajın Whatsapp üzerinden atıldığını açıkladı. Uygulama kullanıcıya sadece yazılı değil, sesli ve görüntülü mesaj atmanın yanı sıra fotoğraf gönderme hizmeti de sunuyor. Bu da uygulamanın zaman içinde telefonun hafızasında büyük yer kaplamasına sebep oluyor.
Whatsapp’ın telefonunuzda en çok yer tutan mesajlarını görmek için uygulamanız gereken adımlar şunlar:
1: Uygulamayı açıp ekranın kenarındaki üç nokta simgesine dokunun. Açılan menüden Seçenekler’i seçin.
2: Açılan menüden Veri ve Depolama seçeneğini seçin.
3: Depolama Kullanımı seçeneğini seçin. Burada kişi listenizdeki konuşmaları hafızada kapladıkları yere göre listelendiğini göreceksiniz. Dilediğiniz kişiyi seçerek o konuşmada ne kadar fotoğraf, video, gif ve diğer dosyaların kullanıldığını görebilirsiniz. Whatsapp, bu pencerenin altında cihazınızın belleğinde yer açma seçeneği de vermektedir.