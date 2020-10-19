Windows 10 izin almadan Office Web uygulamaları yüklüyor

Gelen raporlara göre Windows 10, Edge uygulaması içinde açılan Office web uygulamalarına bağlantılar yüklemek için bilgisayarların yeniden başlatılmasını zorunlu bırakıyor. Bu durum Windows 10’un herhangi bir sürümünü kullanan herkes için geçerli.

Gelen uygulamalar hafızada ya da diğer kaynaklarda yer tutmuyor. Ancak bugüne kadar Office web uygulamalarını yüklemek isteğe bağlıydı. Bu güncellemede ise Windows kullanıcılardan izin almadığı gibi ne yaptığının bildirimini de vermiyor.

Microsoft, kullanıcıların işlerini ya da yaptıkları diğer önemli şeyleri kendi çevrimiçi üretkenlik paketini yüklemek için bölüyor.

Bu uygulamanın ana sorunu bilgisayara yüklenen şeylerle ilgili haber verilmemesi gibi gözükse de diğer bir sorun da zorunlu güncellemelere gölge düşürmesi. Microsoft, kullanıcılarının zararlı yazılımlardan korunmaları için böyle bir uygulama yaptığını belirtiyor.