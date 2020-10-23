Xiaomi kutusundaki plastik miktarını %60 azalttı

Xiaomi, kutusundaki plastik miktarını %60 oranında azalttığını açıkladı. Firmanın yaptığı bu değişiklik, iPhone 12 model akıllı telefonlarının kutusundan doğanın korunmasına katkı amacıyla şarj yuvası ve kulakları çıkaran Apple’a tepki olarak görülüyor.

Uzmanlar, Apple’ın verdiği bu kararın ardında doğanın korunması değil daha fazla para kazanma niyeti olduğunu söylüyor. 5G, Apple’ın cihaz maliyetlerinden kısmak için çareler aramasında büyük bir etmen. 5G cihazların radyo frekansı bileşenlerinin maliyetleri eski cihazlara göre %30-35 oranında daha fazla ve Apple, bu farkı bir şekilde dengelemeye çalışıyor. iPhone 12 model akıllı telefonların kutularına şarj yuvası ve kulaklık yerleştirmemek de bu çalışmaların bir ürünü olarak görülüyor.

iPhone 12’nin kutusundan kablolu kulaklık çıkmayacağı için kullanıcılar kablosuz AirPods kulaklıklara yönelecek. Bu da Apple’ın daha fazla para kazanmasına olanak verecek. Eğer Apple geçen seneyle aynı rakamda cihaz satarsa ve bu kullanıcıların sadece %5’i AirPods kulaklar da satın alırsa, firmanın kasasına 600 milyon dolar daha fazla para girmiş olacak.

Daha önce birçok telefon üreticisi, Apple’ın doğayı koruma adına verdiği kararlarla önce alay edip sonra kendileri de aynı uygulamalara geçmişlerdi. Bunun örnekleri olarak telefon pillerinin telefonun kasasının içine sabitlenmesi ve kulaklık girişinin telefon tasarımından kaldırılması gösterilebilir. Ancak bu sefer Android telefon üreticilerinin işi biraz daha karmaşık. Hızlı şarj sektöründe rekabet çok yoğun ve birçok farklı teknoloji piyasada yerini aldı, dolayısıyla kullanıcının cihazına tam uyumlu şarj aletini bulması, Apple cihazlara kıyasla daha zor oluyor.