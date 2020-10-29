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BTSO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK) iÅŸ birliÄŸinde 200 milyon liralÄ±k bÃ¼tÃ§eyle yapÄ±mÄ± tamamlanan GUHEM'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'Ä±n katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen BTSO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burkay, GUHEM'in 2013'te gÃ¶reve geldiklerinde ortaya koyduklarÄ± GÃ¶kmen Projesi kapsamÄ±nda kurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Merkezin Avrupa'daki en iyi dÃ¼nyada ise ilk 5 merkezden birisi olma Ã¶zelliÄŸi bulunduÄŸunu vurgulayan Burkay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiyeâ€™nin milli teknoloji hamlesi doÄŸrultusunda genÃ§ nesillerin uzay ve havacÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini artÄ±rmak amacÄ±yla hayata geÃ§irdiÄŸimiz GUHEM'de farklÄ± nitelikte 154 adet interaktif dÃ¼zenek bulunuyor. Ã–zellikle farklÄ± iÃ§erikleriyle deÄŸiÅŸik yaÅŸ gruplarÄ±nÄ±n hem farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±racak hem de uzay ve havacÄ±lÄ±k konularÄ±nda eÄŸitimler verilecek. GUHEM, aynÄ± zamanda Bursa'nÄ±n kent kimliÄŸine katkÄ± koyacak bir mimariye sahip. TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini ÅŸekillendiren en Ã¶nemli yer olan GUHEM'in hayata geÃ§mesinde bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne ve TÃœBÄ°TAK'a ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum."

GUHEM

GÃ¶kmen Projesi'nin bir ayaÄŸÄ± olan GUHEM, genÃ§lerin uzay ve havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor.

Â Mimarisiyle dikkati Ã§eken 13 bin 500 metrekare alan Ã¼zerine kurulu merkezin ilk katÄ±nda tamamÄ± yerli, uzay ve havacÄ±lÄ±kla ilgili eÄŸitim amaÃ§lÄ± 154 interaktif dÃ¼zenek, havacÄ±lÄ±k Ã¶ÄŸrenme ve uzay inovasyon merkezi, dikey rÃ¼zgar tÃ¼neli ve uÃ§uÅŸ simÃ¼latÃ¶rleri gibi birbirinden farklÄ± uygulamalar yer alÄ±yor.

Â "Uzay katÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan ikinci katta ise atmosfer olaylarÄ±, gÃ¼neÅŸ sistemi, gezegenler ve galaksilere iliÅŸkin bilgiler sunuluyor.

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