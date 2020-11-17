YouTube 2020 için bir Rewind videosu yayınlamayacak

Video paylaşım platformu, 2010 yılından beri her sene yayınladığı Rewind videosunu bu sene yayınlamayacak. Firmadan yapılan açıklamada “2020 farklı bir yıl oldu ve öyle değilmiş gibi davranmak içimize sinmedi,” dendi.

Youtube’un Rewind videoları, içinde yer alan Youtuberların hayran kitlelerini arasında tartışmalara sebep olmasıyla biliniyor. 2018 yılının Rewind videosu, Youtube tarihinde en çok “dislike” alan video alan olma özelliğini taşıyor. Bu gelişme üstüne Youtube, 2019 yılının Rewind videosunu yılın en çok beğeni alan videolarından potpuri şeklinde yaparak tarz değişikliğine gitmişti.

Youtube’un bu kararı şaşkınlık yarattı. Pandemi sürecinde, özellikle karantinaların yaygın olduğu günlerde platformun kullanıcıların en büyük eğlence ve zaman geçirme kaynaklarından biri olduğunu belirten kaynaklar, videonun iptalini şok olarak değerlendirdiler. Ancak şaşırmayan bir kitle de mevcut. Youtube’un eski moda kaldığını ve trendlerin başladığı yer olma niteliğini TikTok gibi başka platformlara kaptırdığını düşününler de var.